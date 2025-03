WM 2014: Thomas Müller bat Jogi Löw damals um einen Gefallen

Thomas Müller (35) gab 2014 in der Fußball-Weltmeisterschaft sein Talent zum Besten. So schoss der Profikicker beispielsweise direkt im ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal drei Tore – das nutzte Thomas anschließend direkt zu seinem eigenen Vorteil. Wie Joachim Löw (65), der damalige Coach der Nationalelf, in der neuen Doku "Thomas Müller – Einer wie keiner" verrät, hatte der Sportler am nächsten Tag um einen Gefallen gebeten. "Am nächsten Morgen liegt unter meiner Tür ein Zettel, ein handgeschriebener Brief von Thomas Müller: 'Sehr geehrter Herr Löw, ich frage höflichst um Erlaubnis, morgen mit dem Helikopter zum Golfplatz zu fliegen'", erinnert sich der ehemalige Bundestrainer. Anbei habe Thomas noch schmeichelhaft hinzugefügt: "P.S. Ich habe ja drei gute Argumente im Gepäck." Und der Profi hatte Glück – Jogi erteilte ihm die Erlaubnis.

Zum Glück lief die Weltmeisterschaft für Deutschland damals so gut. So denkt auch der Vater des 35-Jährigen. "Wenn wir früh rausgeflogen wären und das wäre rausgekommen...", scherzt Gerhard Müller in der Doku über den Witz der damaligen Situation. Die Mannschaft holte 2014 sogar den Weltmeistertitel. Thomas' neue Dokumentation bietet nun einige spannende Einblicke in diese sportlichen Highlights, aber selbstverständlich ist auch sein Leben abseits des Platzes Thema. Bei der "Thomas Müller – Einer wie keiner"-Premiere in München waren zahlreiche Prominente und enge Weggefährten des Fußballers anwesend, darunter auch seine Familie. Jedoch fehlte seine Ehefrau Lisa Müller (35) auf dem roten Teppich.

Thomas und Lisa sind seit 2009 verheiratet und führen ein zurückhaltendes Leben abseits des Medienrummels. Zuletzt sah sich das Ehepaar jedoch mit hartnäckigen Gerüchten um eine Liebeskrise konfrontiert – zwischenzeitlich wurde sogar über eine Trennung spekuliert. Die Dressurreiterin löschte damals sämtliche Beiträge im Netz und zog sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

Getty Images Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Jahr 2014

