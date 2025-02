Offizielles Datum: Dann startet neue "Big Brother"-Staffel

Es gibt großartige Nachrichten für alle Reality-TV-Fans: Big Brother kehrt endlich zurück – und das pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum. Am Montag, den 24. Februar 2025, startet die neue Staffel der beliebten Show. Dies hat die Streaming-Plattform Joyn in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Das Format, das seit seiner Deutschlandpremiere am 28. Februar 2000 mehrere Millionen Zuschauer begeistert hat, feiert damit ein besonderes Jubiläum und ist weiterhin bei ProSiebenSat.1 beheimatet.

Deutschland zählt mit 15 produzierten Staffeln zu den langlebigsten "Big Brother"-Adaptionen auf der ganzen Welt. Besonders begeistert über die Erfolgsshow zeigt sich daher jetzt Rainer Laux, der als Executive Director von "Big Brother" tätig ist. Er betont: "'Big Brother' ist der Ursprung der Realityshows, die wir heute kennen, und hat nichts von seiner ursprünglichen Magie verloren. Auch wenn sich seit 2000 viel in der Medienlandschaft und der Gesellschaft verändert hat, der Kern von Reality-Formaten begeistert uns heute noch genauso wie damals."

Die erste deutsche Staffel von "Big Brother" machte die damaligen Kandidaten wortwörtlich über Nacht zu Stars. Auch in der 15. Staffel von "Big Brother" ziehen voraussichtlich 20 Teilnehmer in den berühmten Container, um ihr Leben unter ständiger Kamerabeobachtung bestmöglich zu meistern. Wer genau dieses Mal dabei ist, ist bisher noch nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass das Preisgeld in der diesjährigen Staffel 50.000 Euro betragen wird, wie unter anderem Bild berichtete. Zudem soll es verschärfte Bedingungen geben, denn die Zeit im Container wird 2025 auf lediglich 50 Tage verkürzt.

