Big Brother 2025: Kürzere Laufzeit und härtere Regeln

Ab dem 25. Februar 2025 heißt es wieder: "Big Brother is watching you". Der Starttermin für die neue Staffel der Reality-Show steht fest, und die Zuschauer können sich auf 50 Tage voller Höhen und Tiefen gefasst machen. Die 15. Staffel von Big Brother wird montags bis freitags um 19:15 Uhr live auf sixx übertragen. In der Show ziehen voraussichtlich 20 Kandidaten in den berühmten Container, um ihr Leben unter ständiger Kamerabeobachtung zu meistern. Wer dabei ist, ist bisher nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass das Preisgeld in dieser Staffel auf 50.000 Euro reduziert wurde, berichtete Bild.

Das Konzept bleibt so spannend wie eh und je: eine bunt gemischte Wohngemeinschaft, 65 Kameras und zahlreiche Herausforderungen. In der neuen Staffel erwarten die Teilnehmer zudem verschärfte Bedingungen, denn die Zeit im Container wird 2025 auf 50 Tage verkürzt. Teamgeist und starke Nerven sind gefragt, um die anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen. Die Zuschauer haben dabei die Möglichkeit, hautnah zu erleben, wie sich die Kandidaten in der isolierten Umgebung schlagen, und wählen durch ihre Stimmen, wer am Ende das Rennen macht.

Erinnerungen an vergangene Staffeln machen die Vorfreude perfekt. Der letzte Sieger, Marcus, konnte die Zuschauer 2024 mit seiner sympathischen Art überzeugen und sicherte sich nach über drei Monaten im Container den Hauptgewinn. Er betonte auf seinen Social-Media-Kanälen, wie dankbar er für die Unterstützung seiner Fans sei und freute sich über "ein unvergessliches Abenteuer". Für die neue Staffel "Big Brother – Die Show" heißt es nun: gespannt auf neue Gesichter und noch mehr Drama warten!

Anzeige Anzeige

SAT.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen im "Promi Big Brother"-Container 2023

Anzeige Anzeige

SAT.1/Willi Weber Außenansicht vom "Promi Big Brother"-Container 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige