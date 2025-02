Pietro Lombardi schenkt seiner Laura nichts zum Valentinstag

Valentinstag ist für viele ein Anlass, ihren Partner mit einer liebevollen Geste zu überraschen: Bei Musiker Pietro Lombardi (32) sieht das jedoch anders aus. Seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) geht heute leer aus, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät: "Wenn du an Valentinstag einen Ring bekommst, bist du seine Geliebte. Bekommst du Rosen, bist du seine Freundin, bekommst du gar nichts, bist du seine Frau! Danke, mein Schatz, Pietro." Ihre Worte untermalt sie mit einem Emote eines gebrochenen Herzens sowie einem weinenden und einem lachenden Emoji.

Warum seine Liebste an Valentinstag keine Herzlichkeit von ihm bekommt, klärt der DSDS-Gewinner in seiner Social-Media-Story folgendermaßen auf: "Ich finde, Liebe sollte nicht nur an einem bestimmten Tag gezeigt werden. Da können mich alle für hassen, der Tag hat für mich keine Bedeutung – und das weißt du eigentlich auch, mein Schatz. Sind ja nicht seit gestern zusammen." Er wolle nicht in die Fußstapfen seiner Vorgänger treten und stellt an Laura Maria gerichtet klar: "Und da ich weiß, dass wahrscheinlich jeder vor mir das auch gemacht hat, noch ein Grund mehr, es nicht zu machen. Liebe dich."

Seine Abneigung gegen den Tag der Liebe hatte Pietro schon vor ein paar Wochen deutlich gemacht und einen Aufruf im Netz gestartet. "Bald ist Valentinstag! An alle Männer: Wenn ihr wirklich Männer seid, schenkt ihr eurer Frau nichts, weil diesen Klischee-Scheiß akzeptiere ich nicht", wetterte der Familienvater und betonte, dass man seiner Freundin "jeden Tag Geschenke machen sollte."

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, November 2024

