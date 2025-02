Schenkt Pietro Lombardi Laura etwa nichts zum Valentinstag?

Valentinstag steht vor der Tür! Der Tradition nach feiern Liebende an diesem Tag ihre Gefühle füreinander und schenken sich kleine Aufmerksamkeiten wie Blumen, Schokolade oder Schmuck – bei Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) sieht das aber wohl anders aus. In seiner Instagram-Story betonte der Sänger nämlich jetzt: "Bald ist Valentinstag! An alle Männer: Wenn ihr wirklich Männer seid, schenkt ihr eurer Frau nichts, weil diesen Klischee-Scheiß akzeptiere ich nicht."

So ganz leer geht die Influencerin allerdings nicht aus – oder? "Schenkt eurer Frau jeden Tag was! Ich habe ihr zum Beispiel jetzt eine 750.000 Euro Kette gekauft", fuhr der 32-Jährige fort. Mit dieser Aussage schien er sich aber einen kleinen Scherz zu erlauben. "Punkt eins: Das ist ein Armband. Punkt zwei: Du weißt, das ist nicht echt", erklärte Laura nämlich daraufhin. Bei dem Juwel handelt es sich um ein Stück aus der Kollektion eines Freundes von Pietro – das Paar findet es aber trotzdem "echt schön".

Der "Call My Name"-Interpret schenkte seiner Partnerin vielleicht keine teure Kette – dafür lieferte er ihr kürzlich aber einen anderen Liebesbeweis. In einem Social-Media-Beitrag präsentierte Pietro auf Instagram ein neues Tattoo auf seinem Handrücken, bei dem es sich um das Auge der Zweifachmama handelt. "Ihr Blick, meine Stärke", schrieb er dazu und durfte sich über einen schwärmenden Kommentar seiner Partnerin freuen. "Oha, wie schön!", betonte Laura begeistert.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Januar 2025

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis tätowierte Hand

