Trennung von Stefan: Anna-Carina Woitschack deutet Verrat an

Im australischen Dschungelcamp kommen pikante Details ans Licht. Am Lagerfeuer spricht Anna-Carina Woitschack (32) mit Reality-TV-Star Sam Dylan (33) über die Trennung von ihrem Ex, dem Schlagerstar Stefan Mross (49). Besonders brisant: Die Sängerin deutete an, dass ihre damalige beste Freundin Eva Luginger, die mittlerweile die neue Lebensgefährtin von Stefan ist, eine Rolle beim Beziehungs-Aus gespielt habe. Noch während der schwierigen Phase soll Eva Anna-Carina Ratschläge gegeben haben, was diese heute mit Ironie kommentiert: "Die hat ja gewartet bis zur Scheidung... ."

Die 32-Jährige erzählte weiter, dass die Ehe zu Beginn harmonisch verlief und die beiden viele harmonische Momente miteinander geteilt hätten. "Zu dem Zeitpunkt, als wir glücklich waren und wunderschöne Liebeslieder gesungen haben, war das auch völlig okay. [...] Stefan konnte der liebste, wirklich ein herzensguter Mensch sein", erinnert sich die DSDS-Bekanntheit. Auch Sam behauptete, pikante Informationen von einer Freundin über Stefan zu haben. "Ihm ging's auf der einen Seite schlecht, er hat dir nachgetrauert. Aber auf der anderen Seite andere Mädels angeflirtet", verriet er Anna-Carina. Diese zeigte sich nicht sonderlich überrascht. "Ja, das ist der Punkt", erklärte die Blondine. Trotz der bitteren Erfahrungen bereut Anna-Carina die Ehe aber nicht, da sie diese als wichtige Lektion in ihrem Leben betrachtet.

Die Beziehung von Stefan und Anna-Carina begann wie ein Märchen: Die beiden lernten sich bei "Immer wieder sonntags" kennen und wurden 2016 ein Paar. Vier Jahre später gaben sie sich dann live im Fernsehen das Ja-Wort. Nach nur zwei Jahren zerbrach die Ehe jedoch und ein Rosenkrieg entbrannte. Auch bei ihrem letzten Scheidungstermin konnte sich das einstige Traumpaar laut den Berichten der Bild nicht einigen.

stefan.mross Stefan Mross, Moderator, mit seiner Partnerin Eva Luginger

ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

