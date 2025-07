YouTube-Star MrBeast startet neue Animationsserie im Oktober

MrBeast (27), mit bürgerlichem Namen James Stephen Donaldson, plant, seine zahlreichen Fans mit einem völlig neuen Projekt zu überraschen. Der Social-Media-Star, der auf YouTube mehr Abonnenten und Klicks verzeichnet als jeder andere, wagt nun den Schritt in die Welt der Animation. Im Oktober 2025 bringt er "MrBeast Lab" heraus – eine Animationsserie, in der er selbst als Hauptfigur zu sehen sein wird. Dabei spielt die Show in einem 100 Etagen hohen Labor, in dem außergewöhnliche Kreaturen erschaffen werden, um die Welt vor düsteren Bedrohungen zu retten.

Die Serie orientiert sich stilistisch an einem Design, das Fans der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre bekannt vorkommen dürfte. Neben den spannenden Abenteuern der Hauptfigur und ihrer Monster soll "MrBeast Lab" auch als Plattform zur Vermarktung seiner erfolgreichen Spielzeugreihe dienen. Die dazugehörigen Sammelfiguren, die an die Kreaturen der Serie angelehnt sind, begeistern vor allem junge Fans. Einige Modelle gelten bereits als besonders selten und sind entsprechend begehrt. Ob die Serie auf YouTube oder einer anderen Plattform zu sehen sein wird, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.

Mit diesem neuen Vorhaben erweitert MrBeast sein stetig wachsendes Imperium. Bekannt wurde er durch aufwendig produzierte Videos, die oft ebenso spektakuläre wie ungewöhnliche Projekte zeigen, sowie durch seine großzügigen Spendenaktionen. Der YouTuber ist längst nicht mehr nur für seine Online-Präsenz bekannt – sein geschäftlicher Erfolg reicht weit über die Plattform hinaus: von Burger-Restaurants über Schokoladenmarken bis hin zur neuen Animationsserie. Mit "MrBeast Lab" präsentiert sich der Internet-Star einmal mehr als umtriebiger Unternehmer, der immer wieder kreative Wege findet, um seinen Erfolg weiter auszubauen.

Anzeige Anzeige

Getty Images YouTuber MrBeast in Kalifornien, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mrbeast YouTuber MrBeast, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, 2023

Anzeige