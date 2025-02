Neu-Mama Liz Kaeber fühlt sich "jetzt schon überfordert"

Liz Kaeber (32) wurde Ende vergangenen Monats zum ersten Mal Mama. Der Alltag mit Säugling ist für die Influencerin etwas komplett Neues – in ihrer Instagram-Story gibt sie einen ehrlichen Einblick in ihre momentane Situation. "Ich komme aktuell wirklich an meine Grenzen, dieser Schlafmangel zerrt sehr an meinen Nerven und das Stillen ist für mich aktuell auch nichts, was ich genießen kann, leider", schreibt sie zu einem Selfie, auf dem sie erschöpft in die Kamera guckt.

Der einstigen Bachelor-Kandidatin sei es sehr wichtig, offen mit diesem Thema umzugehen: "Ich möchte hier nichts schönreden, es sind auch nur meine aktuellen Gefühle und bei jedem ist es anders." Liz lebt zusammen mit ihrem Ehemann Nick Maerker, was sie gerade in dieser herausfordernden Zeit sehr wertschätze, denn allein die Vorstellung, das alles im Moment alleine bewältigen zu müssen, wolle sie sich gar nicht ausmalen. "Ich habe den größten Respekt vor allen alleinerziehenden Mamis oder Papis, denn ich fühle mich schon überfordert. Aber vor allem extrem übermüdet", gesteht sie.

Auch wenn sich die 32-Jährige an das Leben mit Baby erst noch gewöhnen muss, feiert sie aktuell auch Erfolgserlebnisse. Nicht nur, dass mit der Schwangerschaft und der Geburt des kleinen Loki ein großer Traum von Liz und Nick in Erfüllung ging, die Social-Media-Bekanntheit ist auch positiv überrascht von ihrem Körper. Bereits zwei Wochen nach der Geburt hatte sich ihr Babybauch extrem zurückgebildet. "Ich muss sagen, ich bin so fasziniert, was der weibliche Körper so schafft. Ich hätte nicht damit gerechnet", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Ich hatte nun ja wirklich eine Riesenmurmel und damit gar nicht gerechnet."

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki, Februar 2025

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker im November 2024

