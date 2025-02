Unpassend? Diesen Valentinsgruß bekam Jeff Bezos von Lauren

Lauren Sánchez (55) hat ihren Verlobten Jeff Bezos (61) mit einer für Valentinstag eher untypischen Botschaft überrascht. Statt eines klassischen Pärchenfotos postete die Moderatorin ein Schwarz-Weiß-Bild des Amazon-Gründers auf Instagram, das ihn allein bei der Arbeit in seinem Büro zeigt. "Frohen Valentinstag, mein Liebling", schrieb Lauren unter das Bild, das sie schon wenige Wochen zuvor geteilt hatte. Zu sehen ist Jeff an seinem Schreibtisch mit ernster Miene.

Das Foto, das Lauren am Valentinstag veröffentlichte, hatte sie bereits einige Wochen zuvor anlässlich Jeffs Geburtstag am 12. Januar gepostet. Dabei betonte die Medienpersönlichkeit die besondere Bedeutung des gezeigten Schreibtischs, an dem Jeff schon zu Beginn seiner Karriere gearbeitet hatte. "Ich liebe es einfach, dass er immer noch an einem seiner ersten Tische arbeitet", schwärmte sie.

Lauren und Jeff gelten seit ihrem gemeinsamen öffentlichen Auftreten im Jahr 2019 als eines der prominentesten Paare weltweit. Neben ihrem Glamourleben bei Veranstaltungen und Launch-Events schätzen sie aber auch die einfachen Momente. Lauren gab in einem Interview mit dem Magazin People zu, dass sie die Ruhe im heimischen Alltag besonders liebe: "Das Beste sind die ganz normalen Dinge, die wir zusammen machen." Zurzeit bereitet sie sich auf ihre Hochzeit vor und verriet kürzlich, dass sie ganz bodenständig mithilfe von Pinterest nach der passenden Inspiration für die Zeremonie sucht – vor allem was ihr zukünftiges Brautkleid betrifft.

Instagram / laurenwsanchez Jeff Bezos, Geschäftsmann

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im November 2021 in Los Angeles

