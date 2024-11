Hochzeitsplanung: Lauren Sánchez ist "wie jede andere Braut"

Lauren Sánchez (54), Moderatorin und Verlobte des Amazon-Gründers Jeff Bezos (60), hat jetzt in der "Today Show" überraschende Details zu ihrer Hochzeitsplanung preisgegeben. Im Gespräch mit den Moderatorinnen Hoda Kotb und Savannah Guthrie (52) wurde Lauren nach dem Stand der Vorbereitungen gefragt. Zunächst scherzte sie: "Mit der Buchveröffentlichung und all den anderen Projekten war ich sehr beschäftigt." Doch dann gestand sie lächelnd: "Ich bin sehr aufgeregt und denke schon über das Kleid nach. Ich habe tatsächlich ein Pinterest-Board – ich bin da wie jede andere Braut."

Obwohl das Paar noch keinen Hochzeitstermin bekannt gegeben hat, betonte Lauren, dass sie sich darauf freue, den Mann ihrer Träume zu heiraten. "Ich darf den Rest meines Lebens mit ihm verbringen, und er liebt meine Kinder. Darauf freue ich mich wirklich", sagte sie in einem früheren Interview mit "Extra". Die Hochzeitsplanung musste jedoch aufgrund ihrer Buchpromotion und anderer Verpflichtungen zeitweise zurückstehen. Lauren veröffentlichte kürzlich ihr erstes Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space" und bereitet zudem eine rein weibliche Weltraummission ins All vor.

Lauren und Jeff sind seit Mai 2023 verlobt, nachdem sie vier Jahre lang ein Paar waren. Jeff war zuvor 25 Jahre mit MacKenzie Scott verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Lauren hat drei Kinder aus früheren Beziehungen und schätzt besonders, dass Jeff sich liebevoll um ihre Familie kümmert. Sie betonte, wie glücklich sie mit ihrem Leben ist und dass das Glück mit 50 nicht endet. "Ich werde bald 55 und hätte nie gedacht, dass ich in diesem Alter Autorin werde und heirate. Das Leben beginnt gerade erst", erklärte sie in der Sendung. In ihrer Freizeit genießt das Paar ruhige Abende zu Hause: "Mein Lieblingsmoment ist, wenn das Haus ruhig ist und Jeff und ich entscheiden, welche Serie wir als Nächstes schauen", verriet die baldige Braut.

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Jahr 2023

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

