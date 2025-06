Lauren Sánchez standhaft: Jeff sah das Kleid nicht vorher

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) haben sich am 27. Juni in Venedig das Jawort gegeben, doch eine kleine vorhochzeitliche Anekdote sorgt jetzt für Aufsehen – vor allem bei den Fans der beeindruckenden Braut. Wie Vogue Italia berichtet, soll Jeff regelrecht darum gebettelt haben, das Hochzeitskleid seiner zukünftigen Frau vorab zu sehen. Lauren zeigte sich jedoch standhaft: "Ich wollte ihm diese Überraschung unbedingt bewahren", erklärte sie später. Noch nicht einmal während des Vogue-Fotoshootings durfte er einen Blick auf das Kleid erhaschen, denn während Lauren vor der Kamera stand, wurde Jeff in einem separaten Raum untergebracht.

Das Hochzeitskleid der Moderatorin entpuppte sich als wahres Meisterwerk der Mode. Entworfen vom italienischen Luxuslabel Dolce & Gabbana, überzeugte das Kleid im Mermaid-Stil mit feiner italienischer Spitze, einer aufwendigen Knopfleiste aus 180 mit Seidenchiffon umhüllten Knöpfen und handapplizierten Details. Zu diesem besonderen Outfit wählte Lauren Ohrringe aus der Dolce Alta Gioielleria-Kollektion und ein ganz persönliches Detail: ein Souvenir aus ihrem Flug mit Jeffs Raumfahrtprojekt Blue Origin als "etwas Blaues". Auf Instagram postete sie Fotos ihrer Brautvorbereitungen mit den Worten: "Nicht nur ein Kleid, ein Stück Poesie."

Die romantische Zeremonie auf der Insel San Giorgio Maggiore war ein Fest der Extraklasse mit prominenten Gästen wie Oprah Winfrey (71), Orlando Bloom (48) und Kim Kardashian (44). Lauren und Jeff, die seit 2019 als Paar bekannt sind, hatten von Anfang an eine Beziehung, die sowohl beruflich als auch persönlich eng miteinander verwoben war. Lauren, selbst Mutter von drei Kindern, zeigte sich in der Vergangenheit begeistert von Jeffs Energie und Visionen. Bei der Hochzeit waren die beiden nicht nur ein Brautpaar, sondern auch ein Symbol für Stärke und Glamour, umgeben von Familie, Freunden und ihrer gemeinsamen Zukunft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos an ihrem Hochzeitswochenende

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez bei ihrem Hochzeitswochenende in Venedig, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos im Juni 2025 in Venedig