Fußballer Emil Forsberg zeigt neue Freundin auf Social Media

Emil Forsberg (33), der schwedische Fußballstar und ehemalige Bundesliga-Profi, sorgt nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch privat für Schlagzeilen. Am Valentinstag zeigte der Kapitän der New York Red Bulls zum ersten Mal offiziell seine neue Freundin Fanny Ernestam auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform teilte er ein Foto des gemeinsamen Valentinstags-Dinners und untermalte seinen Beitrag mit dem Song "Come And Get Your Love" von Redbone, dessen Text eine klare Liebesbotschaft transportiert.

Fanny, die heute als Model tätig ist, war früher eine erfolgreiche Athletin. 2016 gewann sie Gold bei den schwedischen Hallen-Meisterschaften im Dreisprung und galt als großes Supertalent in der Leichtathletik. Seit ihrer aktiven Sportkarriere hat sich Fanny auch anderen Projekten gewidmet und arbeitete etwa mit Fotograf Anders Nordquist an einer Produktion.

Noch bis vor einem Jahr war Emil mit einer anderen liiert – und zwar seiner Ex-Frau Shanga Forsberg (32). Nach 19 gemeinsamen Jahren und acht Ehejahren gab diese jedoch auf Instagram die Trennung bekannt. Offenbar führte Emils Umzug in die USA zum endgültigen Bruch der Ehe: Shanga warf ihrem früheren Partner vor, sie und die Familie geghostet zu haben. Mit ihr hat der Sportler zwei Kinder.

Instagram / eforsberg10 Fanny Ernestam, Ex-Leichtathletin

Instagram / shangaforsberg Shanga Forsberg, Ex von Fußballer Emil Forsberg

