Ghosting-Vorwürfe: Fußballstar Emil Forsberg ist getrennt!

Zwischen Emil Forsberg (32) und seiner Frau Shanga Forsberg (31) scheint es wohl aus und vorbei zu sein. Nach 19 gemeinsamen Jahren und acht Jahren Ehe erhebt die Schwedin nun schwere Vorwürfe gegen den Fußballer. Er soll nach einem Job-bedingten Umzug die Familie geghostet haben! "Unsere Wege werden sich trennen", verkündet die Spielerfrau in einem emotionalen Statement auf Instagram. Sie selbst könne selbst kaum glauben, dass diese Worte der Wahrheit entsprechen würden. Shanga erklärt: "Ich habe dich mehr als alles andere geliebt und dich immer unterstützt. Aber auch die Liebe hat ihre Grenzen."

Grund für die Trennung ist wohl der Umzug des Ex-Bundesliga-Profis in die USA. Zu Beginn dieses Jahres verließ Emil die deutsche Liga und begann, in der Major League Soccer für die New York Red Bulls zu kicken. Seine Frau resümiert: "Ein Neuanfang in New York war offensichtlich ein Neuanfang für dich und dein Leben." Ihr Mann habe in der letzten Zeit mehr mit Journalisten gesprochen als mit seiner Familie – er soll den Kontakt zu ihr und den Kids sogar plötzlich und ohne Vorwarnung abgebrochen haben. Ihren Kindernzuliebe sei es nun wichtig, einen Schlussstrich zu ziehen: "Als selbstverständlich angesehen und vernachlässigt zu werden, ist keine Liebe."

Im vergangenen Jahr schien noch alles in Ordnung bei dem Paar. Im Februar hatte Emil während eines Torjubels im Spiel mit seiner damaligen Mannschaft RB Leipzig verkündet, erneut Vater zu werden. Im Juli war es schließlich so weit: Die kleine Siena kam zur Welt. Auch zu Weihnachten zeigte die vierköpfige Familie sich noch eingekuschelt vor einem geschmückten Tannenbaum.

Instagram / shangaforsberg Emil Forsberg mit seiner Frau Shanga und dem DFB-Pokal

Getty Images Emil Forsberg, Fußballer

