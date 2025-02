Kate Hudson turtelt verliebt mit Danny Fujikawa auf Premiere

Kate Hudson (45) und ihr Verlobter Danny Fujikawa (38) sorgten auf dem roten Teppich der Premiere ihrer neuen Netflix-Serie "Running Point" für romantische Momente. Bei der glamourösen Veranstaltung im Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles verzauberten die Turteltauben alle mit ihren verliebten Blicken und einem Kuss vor den Kameras. Kate trug dabei ein goldfarbenes Kleid von Roberto Cavalli (84) mit tiefem Ausschnitt, hohem Beinschlitz und einer dramatischen Schleppe. Der Musiker zeigte sich elegant in einem klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd.

In "Running Point" übernimmt Kate die Rolle von Isla Gordon, einer Party-Löwin, die zur Präsidentin eines Basketball-Teams wird. Neben ihr sind unter anderem Brenda Song (36), Max Greenfield (44) und Chet Hanks (34) an Bord. Der Sohn von Tom Hanks (68) und Rita Wilson (68) verriet in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass er für die Rolle ein wenig schummelte: "Ich habe gesagt, dass ich in der High School Basketball gespielt habe – das ist eine Lüge, ich bin schrecklich im Basketball. [...] Aber als ich die Rolle bekam, habe ich einen Trainer engagiert und zwei Monate lang trainiert, um mir die Grundlagen anzueignen."

Der glückliche Paarauftritt der beiden geschah nur wenige Wochen, nachdem sie den verheerenden Feuern in Los Angeles entkommen mussten. Die Schauspielerin zeigte sich zutiefst dankbar dafür, dass ihr Zuhause verschont blieb, während ihr Verlobter Danny und dessen Bruder Michael mutig zurückblieben, um das Anwesen zu schützen. In einer bewegenden Videobotschaft auf Instagram erklärte sie: "Wir sind sehr dankbar, dass unser Haus noch steht, aber so viele Menschen in unserer Gemeinschaft haben ihre Häuser und Jobs verloren."

Getty Images Chet Hanks, Februar 2025

Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa, Juli 2023

