Kate Hudson gibt emotionales Update nach Waldbrand in L.A.

Kate Hudson (45) meldet sich bei ihren Fans, nachdem sie gemeinsam mit ihrer Familie den verheerenden Feuern in Los Angeles entkommen konnte. In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram erklärt sie: "Wir sind sehr dankbar, dass unser Haus noch steht, aber so viele Menschen in unserer Gemeinschaft haben ihre Häuser und Jobs verloren." Während die Schauspielerin mit ihren Kindern evakuierte, blieben ihr Verlobter Danny Fujikawa (38) und dessen Bruder Michael zurück, um das Haus und die Umgebung vor weiteren Bränden zu schützen. "Viele mutige Menschen kämpfen dafür, uns zu beschützen, und dafür sind wir sehr dankbar", macht die "Liebe auf Umwegen"-Darstellerin deutlich.

Die Brände, die vor knapp zwei Wochen in der Region ausbrachen, haben bisher über 23.000 Hektar Land zerstört und großes Leid angerichtet. Auch viele Prominente, darunter Billy Crystal (76), Mandy Moore (40) und Paris Hilton (43), verloren ihre Anwesen. Im Gespräch mit TMZ verriet das einstige It-Girl vor wenigen Tagen, dass ihr Sohn seitdem einen neuen Berufswunsch habe: "Er möchte Feuerwehrmann werden."

Kate und ihr heldenhafter Verlobter sind schon seit knapp acht Jahren ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter. Im September 2021 ging der studierte Musiker vor seiner Liebsten auf die Knie – geheiratet hat das Traumpaar allerdings noch nicht. Zu Gast bei "Andy Cohen Live" berichtete sie im vergangenen Mai, dass die Hochzeit weiterhin auf ihrer To-do-Liste stehe. "Ich glaube, wir werden bald heiraten", plauderte sie damals aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson auf der Paris Fashion Week 2023