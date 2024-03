Zuckersüß! Simon Cowell zeigt seinen neuen Familienzuwachs

Simon Cowell (64) ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der TV-Welt. Als Jurymitglied von unter anderem America's Got Talent zeigt sich der gebürtige Brite da meist ziemlich streng und macht sich damit auch mal schnell unbeliebt beim Publikum. Ein aktueller Schnappschuss auf seinem privaten Instagram-Account sorgt nun jedoch für ein ganz anderes Bild. Denn dort präsentiert der Musikmogul voller Stolz sein neuestes Familienmitglied auf vier Pfoten. "Ich habe mich soeben verliebt", schreibt er zu einigen Aufnahmen, die ihn gemeinsam mit einem kleinen schwarz-weißen Chihuahua-Welpen zeigen.

Dass Simon ganz entzückt von dem süßen Vierbeiner ist, ist kaum zu übersehen. Während sein Haustier in einem Foto nicht nur der Hauptakteur einer Kuschel-Session wird, sondern auch mit Küssen überhäuft wird, grinst Simon in einem zweiten sichtlich zufrieden für die Kamera und hält dabei seinen kleinen Schatz in den Armen. Zuletzt zeigt noch ein Clip eine kurze, jedoch süße Interaktion zwischen dem 64-Jährigen und seinem Vierbeiner. Ganz liebevoll und geduldig spricht er mit dem Familienzuwachs, dessen Namen er in dem Beitrag jedoch nicht verrät. Obwohl sich der Produzent nun als stolzer Hundepapa im Netz gibt, ist es lange nicht die erste Fellnase, die in seinen vier Wänden ein Zuhause findet. Der kleine Chihuahua ist inzwischen bereits sein sechster Hund.

Auch Simons Community kommt aus dem Schwärmen für den Vierbeiner gar nicht mehr raus. Neben zahlreichen Herz- und Herzaugen-Emojis tummelt es nur so von Beifall für das neue Familienmitglied im Hause Cowell. "Er ist so süß", "Du hast einen neuen Welpen bekommen? Er ist so niedlich" oder auch "Chihuahuas sind der Hammer, ich liebe meinen kleinen Chihuahua so sehr" sind nur einige der Kommentare seiner Follower, die sich unter dem zuckersüßen Beitrag finden lassen.

Instagram / simoncowell Simon Cowell mit seinem Hund

Getty Images Simon Cowell, Musikmogul

