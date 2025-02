Kind Nummer drei: Fiona Erdmann teilt Einblicke in Geburt

Pünktlich zum Valentinstag konnte Fiona Erdmann (36) wundervolle Nachrichten bekannt geben: Das Model durfte ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen. Jetzt meldet sie sich auf ihrem Instagram-Account mit einem kleinen Video zurück, das ihren Fans einige Eindrücke des großen Tages zeigt. In den Aufnahmen hat sie festgehalten, wie sie mit Wehen mitten in der Nacht in die Klinik gefahren ist. "Wow… Die letzten fünf Tage waren extrem emotional, aufregend, anstrengend, überwältigend, aber voller Liebe", schreibt Fiona dazu. Sie erklärt außerdem, dass schon einiges passiert sei, das sie ihrer Community bald erzählen wolle. Doch gerade würde sie noch in ihrer "Familien-Bubble" stecken.

Die Aufnahmen zeigen aber nicht nur, wie es der Influencerin vor der Geburt ging, sondern auch direkt danach. Gut behütet liegt der kleine, frisch geborene Junge in den Armen seiner sichtlich erschöpften Mama. Papa Moe wacht gut über den Sprössling, trägt ihn behutsam hin und her und beobachtet ganz genau, wie eine Krankenschwester ihn vorsichtig untersucht. Fiona scheint überglücklich und genießt einige ruhige Momente mit dem Knirps. "Danke, du wundervolle Welt, für dieses magische Erlebnis", schreibt sie dazu.

Fiona hat sich im Netz eine große Community aufgebaut und ist auch unter anderen Influencern und Models online gut vernetzt. Sie alle freuen sich sehr, dass das Baby endlich da ist und die nun dreifache Mutter wohlauf ist. Unter dem Ankündigungspost der Geburt gratulierten bereits einige ihrer Freunde und Kollegen, darunter Sami Slimani (34) und Tanja Szewczenko (47). Auch ihre ehemalige GNTM-Kollegin Fata Hasanović (29) kommentierte bereits den Beitrag mit einem freudigen: "Oh, herzlichen Glückwunsch!"

Instagram / sarah.harrison.official Fiona Erdmann und Sarah Harrison auf Fionas Baby Party, Januar 2025

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie im Dezember 2024

