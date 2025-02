Jacob Rott muss von seiner geliebten Mutter Abschied nehmen

Jacob Rott (24) macht eine sehr schwere Zeit durch. In einem herzzerreißenden Statement auf Instagram macht der Elevator Boys-Star bekannt, dass er sich von seiner Mutter verabschieden muss. "Jetzt ist es Zeit für mich, deine Hand zu halten. Dir den Weg zu zeigen.Dich zu verstehen, ohne ein Wort zu sagen. So wie du mir geholfen hast, der Mann zu werden, der ich bin", schreibt der Influencer und fügt hinzu: "Auf Wiedersehen zu sagen, ohne es dich wissen zu lassen, ohne dir die Tränen in meinen Augen zu zeigen." Details zu dem Gesundheitszustand seiner Mama teilt Jacob nicht mit.

Im weiteren Verlauf seines emotionalen Textes bittet er seine Mutter um Vergebung – er hätte ihr öfter sagen sollen, dass er sie liebt und stolz auf sie ist. "So viele Dinge, die ich hätte tun sollen. Ich hätte dich anrufen sollen, wann immer ich konnte. Ich hätte dich umarmen sollen, wann immer ich konnte. Dich um einen letzten Tanz bitten, wann immer du es konntest. Deine Hand so lange halten, wie ich konnte", erklärt der 24-Jährige und schreibt abschließend: "In Liebe, dein Sohn. Ich liebe dich, Mama."

In den Kommentaren bekommt der Webstar viel Beistand – von Fans, Freunden und seinen Elevator-Boys-Kollegen. "Deine Mutter hat einen großartigen Sohn erzogen" und "Wir sind immer für dich da", schreiben Tim Schaecker (25) und Luis Freitag. Zahlreiche User schicken Jacob in dieser schweren Zeit viel Kraft und Liebe.

Instagram / jacobrott Jacob Rott im Mai 2024

Getty Images Die Elevator Boys, August 2024

