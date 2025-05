So ist die Öffentlichkeit für Garry Secrets Freundin Jessica

Am vergangenen Donnerstag gaben Garry Secret (20) und seine Partnerin Jessica beim Bild-Renntag ihr Pärchen-Red-Carpet-Debüt. Vor allem für Jessica, die zuvor nicht in der Öffentlichkeit stand, war das ein ganz besonderer Tag. Promiflash hat die beiden dort getroffen und im Gespräch erfahren, wie es sich für die Beauty anfühlt, auf einmal so im Mittelpunkt zu stehen. "Ich muss sagen, ich habe davor sehr viel mit Garry darüber geredet. Er hat mir immer gut zugeredet und gesagt: Wenn ich das nicht will, kann ich jederzeit aufhören oder so. Und jetzt habe ich mich tatsächlich richtig gefreut, weil ich von Anfang an von der Community so gut aufgenommen wurde. Ich habe mich schon richtig gefreut, hier ein paar Leute zu treffen und persönlich kennenzulernen", erzählt Jessica offen.

Ihr Liebster weicht an diesem Tag nicht von ihrer Seite: Der TikToker legt offensichtlich großen Wert darauf, dass sich seine Freundin in seiner Welt wohlfühlt. "Wie du wohl hören kannst, ist mein Schatz noch ein bisschen aufgeregt", gesteht er und fügt hinzu: "Aber ich probiere natürlich, sie ein bisschen an die Hand zu nehmen. Auch weil ich weiß, für sie ist das alles ganz neu. Das war ein lang überlegter Schritt von uns. Wir haben wirklich lange überlegt, ob wir gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen oder es lassen." Mit öffentlichen Beziehungen habe der 20-Jährige in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen gemacht: "Aber wir haben uns dazu entschieden, weil es sich einfach richtig anfühlt und ich mir auch sicher bin."

Jessica und Garry lernten sich Anfang März kennen – auf einer Kreuzfahrt durch die Karibik. Zwischen den beiden funkte es direkt. "Wir haben uns am ersten Tag gesehen und seitdem sind wir in Kontakt – also wirklich 24 Stunden", plauderte der Netz-Star gegenüber Promiflash aus. Zu diesem Zeitpunkt war Garry auch erst seit wenigen Monaten Single: Erst im Dezember vergangenen Jahres gaben er und Influencer-Kollegin Yasmin Vogt (26) ihre Trennung bekannt.

März 2025

Mai 2025

