Garry Secret nimmt nach Yasmin-Trennung an Datingformat teil

Nach dem Liebes-Aus mit Yasmin Vogt (26) geht Garry Secret (20) wieder als Single durchs Leben. Trübsal scheint der Influencer wegen der Trennung von der einstigen Bachelor-Teilnehmerin allerdings nicht zu blasen. "Ich habe einfach bei einem Datingformat mitgemacht. Was denkt ihr, welche Frau ist mein Date?", teasert er verheißungsvoll in einem aktuellen Video auf Instagram an, in dem er neben anderen Kandidaten steht.

Das YouTube-Format heißt "Ballon Date". Das Konzept: Eine Single-Lady stellt sich einer Runde Männer vor, in der Hoffnung, am Ende ein Date mit einem zu ergattern. Wenn ein Mann das Interesse verliert, lässt er seinen Ballon platzen und ist somit raus. Schlussendlich zeigt sich Garry an zwei der Frauen interessiert: Alicia und Nel. "Ich glaube, heute war ein sehr erfolgreicher Tag. Ich hatte heute zwei Matches und freue mich darauf. Ich muss gucken, dass ich das so ein bisschen abschirme und die beiden nichts voneinander mitbekommen, weil das ja auch irgendwie nicht schön wäre", zeigt sich der 20-Jährige nachdenklich in dem Clip.

Ende des vergangenen Jahres kursierten hartnäckige Trennungsgerüchte über Yasmin und Garry. In einer Story auf Social Media bestätigte die 26-Jährige dann auf Nachfrage ihrer Fans, dass sie und der Blogger nicht länger ein Paar sind. "Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil es in den letzten Monaten nicht mehr funktioniert hat. [...] Es liegt an diversen Streitigkeiten, es liegt an zu verschiedener Kommunikation", deutete sie hinsichtlich der Hintergründe ihrer Trennung an.

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret

Instagram / garrysecret Garry Secret im September 2024

