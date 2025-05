Garry Secret und seine Jessica wechseln das Verhütungsmittel

Garry Secret (20) und seine Jessica gehen einen wichtigen nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund sprachen der Influencer und seine Freundin im Promiflash-Interview ganz offen über das Thema Verhütung. Garry erklärte, dass die ersten Monate ihrer Beziehung von Unsicherheiten geprägt waren, da sie sich Gedanken über die Periode und mögliche Schwangerschaften machte: "Wir hatten jetzt in den ersten Monaten ein bisschen Bange wegen der Periode, wenn ich ehrlich bin." Daher suchte das junge Paar nach einer Lösung, die zu ihrem Lebensstil passt. Beide entschieden sich gemeinsam für eine hormonfreie Methode: eine Kupferspirale beziehungsweise eine Kupferkette. Jessica wird diesen Schritt in Wien umsetzen.

Jessica betonte, dass es ihr wichtig sei, auf ihren Körper zu achten und daher Hormone zu vermeiden. Garry zeigte sich in dem Gespräch als unterstützender Partner. "Ich möchte natürlich dabei sein", versicherte er. Dass der Eingriff eine Herausforderung für sie darstellen könnte, ist Garry bewusst: "Ich weiß, das wird schwierig und herausfordernd für sie sein." Er möchte Jessica zur Seite stehen und betonte, dass diese Entscheidung für sie als Paar wichtig sei. Beide scheinen ihre Beziehung einfühlsam und verantwortungsbewusst zu gestalten, was ihnen auch bei ihren Fans viel Bewunderung einbringt.

Garry und Jessica hatten in den vergangenen Tagen für reichlich Spekulationen unter ihren Fans gesorgt, nachdem er einen Beitrag auf Instagram geteilt hatte. Dort erwähnte er einen wichtigen Arzttermin und verwendete den Hashtag #frauenarzt, was viele Follower zu Vermutungen anregte. Doch statt Nachwuchs plant das junge Paar offenbar bewusst seinen gemeinsamen Weg und zeigt dabei, wie wichtig Kommunikation in einer Beziehung ist. "Wir haben gesagt, dass wir jetzt eine Lösung finden müssen, wie wir verhüten können – auf eine bessere Art und Weise", zeigte sich der 20-Jährige pflichtbewusst gegenüber Promiflash.

Instagram / garrysecret Garry Secret im Mai 2025

Instagram / DJR3tWcM4Rw Garry Secret und Jessica im Mai 2025

