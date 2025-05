Fernbeziehung: So oft sehen sich Garry Secret und Jessica

Garry Secret (20) und seine Freundin Jessica genießen aktuell ihr junges Liebesglück, auch wenn sie ihre Fernbeziehung vor einige Herausforderungen stellt. Der Social-Media-Star und seine Partnerin, die aus Niederbayern stammt, verrieten jetzt beim Bild Renntag gegenüber Promiflash, wie sie ihre Fernbeziehung meistern. "Das sind tatsächlich 750 Kilometer", betonte Jessica, die regelmäßig acht Stunden Zugfahrt auf sich nimmt, um Garry zu besuchen. Dennoch treffen sich die beiden Verliebten fast jedes Wochenende – trotz der großen Entfernung.

Aktuell befinden sich die beiden Turteltauben im Urlaub, der für das Paar ein ganz besonderes Highlight ist. Garry schwärmte im Gespräch davon, dass der Kurztrip bislang geheim gehalten wurde und vor allem dazu dienen soll, abseits von Social Media gemeinsame Zeit am Strand zu verbringen. "Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, die einfach mal so außerhalb von Social Media die Zeit mit ihr zu genießen", erklärte der Influencer ehrlich. Das junge Paar scheint die Distanz also optimal zu meistern und bewusst Momente zu schaffen, die ihnen ganz allein gehören. Jessica betont, dass Garry sogar schon ihre Familie kennengelernt hat, was ein weiterer Beweis für die Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung ist.

Bereits vor Kurzem hatte das Paar Pläne für die Zukunft geschmiedet und gegenüber seinen Fans Einblicke in ihre Beziehung gewährt. Garry lebt zwar derzeit noch in Bochum, doch eine gemeinsame Wohnung mit seiner Liebsten sei fest geplant – allerdings zu gegebener Zeit. Damals hatte das Paar auch verraten, dass sie einander nicht online, sondern ganz klassisch im echten Leben kennengelernt haben. Der Social-Media-Star und Jessica nehmen die Hürden ihrer Beziehung offensichtlich mit Leichtigkeit, und spätestens nach dem gemeinsamen Liebesurlaub dürfte es frische Eindrücke vom Alltag der beiden geben.

Instagram / garrysecret Garry Secret mit seiner Freundin Jessica

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica, April 2025

