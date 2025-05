Fans vermuten: Werden Garry Secret und Jessica etwa Eltern?

Garry Secret (20) sorgt mit einem neuen Instagram-Post für reichlich Gesprächsstoff: Der Social-Media-Star teilt ein Video, in dem er mit seiner Freundin zu sehen ist. Jessica sitzt auf seinem Schoß, während Garry sie verliebt anblickt und seine Hand auffällig auf ihren Bauch gelegt hat. Dazu schreibt er: "In drei Tagen fliegen wir nach Wien für einen sehr wichtigen Arzttermin." Der Beitrag ist zusätzlich mit dem #frauenarzt versehen – eine Andeutung, die einige Fans sofort an eine Schwangerschaft denken lässt.

Unter dem Video sammeln sich vor allem Kommentare wie: "Schwanger? Ernsthaft?", "Es steht doch in der Beschreibung als Hashtag. Bist du schwanger?" und "Schwanger? Aber ihr seid doch echt noch nicht lange zusammen." Garry und Jessica sind in der Tat noch nicht allzu lange ein Paar. Im März dieses Jahres sind sie zusammengekommen, wie sie Promiflash verrieten. Die meisten Fans des Influencer-Paares appellieren deswegen an Garry und Jessica, sie sollen sich mit dem Zeugen von Kindern noch ein wenig Zeit lassen.

Bevor Garry mit Jessica zusammenkam, führte er eine Beziehung mit Yasmin Vogt (26). Im Promiflash-Interview plauderte der Netz-Star ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, welche Unterschiede er zwischen den Partnerschaften bisher festgestellt hat. "Ganz klar, die Kommunikation. Ich muss sagen, dass an einer Trennung nicht nur eine Person schuld ist, sondern beide. Aber die Kommunikation war definitiv ein Problem und auch der Umgang", stellte er klar und fügte hinzu: "Ich merke, dass Jessica und ich jetzt viel respektvoller miteinander umgehen."

Instagram / garrysecret Garry Secret im Mai 2025

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret

