Garry Secret weint: Jessica ist nicht beim Geburtstag dabei

Morgen ist es so weit: Garry Secret (20) wird 21 Jahre alt. Doch die Vorfreude auf den besonderen Tag wird von einem großen Schmerz überschattet. Auf Instagram zeigte sich der Influencer gestern sichtlich aufgewühlt und kündigte an, dass seine Freundin Jessica nicht bei der Geburtstagsfeier dabei sein wird. "Morgen habe ich Geburtstag und ich glaube, das wird der traurigste Geburtstag, den ich jemals haben werde", erklärte Garry in einem emotionalen Clip. Der Grund für ihre Abwesenheit ist die Distanz, die ihre Fernbeziehung mit sich bringt – eine Situation, die Garry sichtlich schwerfällt.

Trotz der körperlichen Trennung will der 20-Jährige das Beste aus seinem Ehrentag machen. Wie er in seinem Video betonte, wird er wie gewohnt mit seiner Familie in den Geburtstag hineinfeiern. Dennoch räumte er ein, dass der Moment ohne Jessica eine große Lücke hinterlässt. "Wir haben uns schon voll lange nicht mehr gesehen", sagte der Blogger mit trauriger Stimme, betonte aber gleichzeitig: "Das Ding ist, ich bin so glücklich, dass ich immer noch Zeit mit meiner Familie verbringen kann und dass auch alle noch gesund sind." Seinen Plan, Jessica um Mitternacht anzurufen, verriet er ebenfalls: "Schatz, falls du das siehst: Ich liebe dich trotzdem."

Jessica hatte erst vor kurzer Zeit gemeinsam mit Garry ihren ersten Auftritt auf einem roten Teppich und ist für den Influencer eine wichtige Stütze. Nachdem sie anfangs nicht Teil des Rampenlichts war, wurde sie von seiner Community herzlich aufgenommen, wie sie kürzlich erzählte. "Ich muss sagen, ich habe davor sehr viel mit Garry darüber geredet. Er hat mir immer gut zugeredet", erklärte sie beim Bild-Renntag gegenüber Promiflash und ergänzte freudig: "Ich habe mich tatsächlich richtig gefreut, weil ich von Anfang an von der Community so gut aufgenommen wurde. Ich habe mich schon richtig gefreut, hier ein paar Leute zu treffen und persönlich kennenzulernen."

Anzeige Anzeige

Instagram / garrysecret Garry Secret im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica

Anzeige Anzeige

Instagram / jessxca_k Jessica, März 2025

Anzeige