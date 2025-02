Nach Romanze mit Bill: Marc Eggers bekommt Morddrohungen

Marc Eggers (38) macht auf seinem Instagram-Account erschütternde Neuigkeiten öffentlich: "Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hass-Nachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter." Grund dafür ist vermutlich seine frühere Romanze mit dem Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35), die aber vor einigen Wochen offenbar ein Ende gefunden hat. Mit Kritik an seiner Person habe der Sänger kein Problem, doch was derzeit geschehe, sei nicht in Ordnung. "Es ist meines Erachtens nicht okay, dass Leute dermaßen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung", stellt er nachdrücklich klar.

Anschließend betont er weiter, dass es niemanden etwas angehe, mit wem er zusammen sei. "Ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau heirate, ob ich eine Transfrau heirate oder wie auch immer: Am Ende des Tages ist es mein Leben", erklärt er weiter und fügt hinzu: "Ich bin 38 und ich will mir nicht vorschreiben lassen von Leuten, die ein Problem damit haben, was ich zu tun und zu lassen habe." Er finde es einfach nur erschütternd, dass die Menschen in der heutigen Zeit so extrem auf seine vermeintliche sexuelle Orientierung reagieren.

2023 waren Marc und Bill auf dem Münchner Oktoberfest beim Knutschen erwischt und im Anschluss immer häufiger zusammen gesehen worden. Sogar in der Netflix-Dokumentation von Bill und seinem Zwillingsbruder Tom (35) tauchte der YouTube-Star auf. Im November des vergangenen Jahres verkündete Bill dann ganz nebenbei, dass er in festen Händen sei, und bestätigte somit die Gerüchte um eine Beziehung zu Marc. Im Januar 2025 jedoch verkündete der "Durch den Monsun"-Interpret in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", dass er wieder Single sei: "Jetzt ist bald Valentinstag, da brauche ich wieder Blumen, damit ich meine Trauer darüber, dass ich Single bin, [bewältigen kann]."

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Internet-Star

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker

