Liebes-Aus mit Marc: Bill Kaulitz klagt über Single-Dasein

Bill Kaulitz (35) hat sich nach monatelangen Spekulationen nun selbst zu seiner Trennung von Marc Eggers (38) geäußert. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht der Tokio-Hotel-Frontmann erstmals ganz offen über sein neues Leben als Single. Im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) plauderte der Musiker dabei eher beiläufig aus, dass die Beziehung zwischen ihm und dem Reality-TV-Star ihr Ende gefunden hat. Als die Geschwister darüber diskutieren, wie schön es sei, Blumen geschenkt zu bekommen, sagt Bill: "Jetzt ist bald Valentinstag, da brauche ich wieder Blumen, damit ich meine Trauer darüber, dass ich Single bin [bewältigen kann]."

Erste Gerüchte über eine Romanze zwischen Marc und Bill kamen im September 2023 auf, als sie zusammen auf dem Oktoberfest gesichtet wurden. Kurz darauf machte Bill die Liebe offiziell – jetzt scheint das Kapitel jedoch endgültig abgeschlossen zu sein. Die Trennung selbst wurde im Podcast nicht näher thematisiert. Stattdessen ging es unter anderem darum, welche Songs in das kommende Jahr passen würden. Auf Bills Wunschliste steht dabei "I Want to Be Loved by You" von Marilyn Monroe (✝36). Er kommentiert das mit den Worten: "Das ist auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr [...]. Schicke ich mal wieder raus ins Universum." Influencer Marc, der bald bei Let's Dance zu sehen sein wird, hat sich bisher noch nicht zu dem Beziehungsaus geäußert.

Bills Liebe steht immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit – kein Wunder, denn seit dem Durchbruch mit Tokio Hotel im Jahr 2005 begeistert er Fans weltweit. Über Marc hingegen ist weniger bekannt, außer dass der Social-Media-Star seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Influencer-Szene ist. Seinen ersten TV-Auftritt hatte er 2010, als er erfolglos beim Supertalent teilnahm.

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz auf dem Zeltfetival Ruhr im August 2023 in Witten.

