Seine Frau Annika pflegt Heinz Hoenig zehn Stunden täglich

Heinz Hoenig (73) musste vergangenes Jahr heftige gesundheitliche Rückschläge verkraften – unter anderem wurde er gleich zweimal ins künstliche Koma versetzt. Seit Ende September ist der Schauspieler aber wieder zu Hause bei seinen Liebsten und wird von seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) liebevoll gepflegt. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verrät die gelernte Krankenschwester, wie viele Stunden sie am Tag mit der Pflege von Heinz verbringt. "Also das kann ich so genau gar nicht sagen, weil ich zähle natürlich nicht die Minuten am Tag. Aber so grundsätzlich sind das schon so ungefähr um die zehn Stunden pro Tag", erklärt Annika.

Weiter erzählt die 39-Jährige, dass jeder Tag anders aussieht: "Es kommt auch darauf an, wie ist der Heinz drauf? Geht es ihm heute gut? Fühlt er sich gut? Fühlt er sich fit? Können wir Sport machen? […] Also das sind alles so ein paar Parameter, die da so miteinfließen." Im Allgemeinen sei Annika aber "von sechs Uhr bis circa 22 Uhr gut" mit der Versorgung ihrer Familie beschäftigt. Von 22 Uhr bis Mitternacht habe sie dann Zeit für "Bürokram", bevor es auch für sie ins Bett gehe.

Regelmäßig lässt Annika die Fans an ihrem Familienleben teilhaben und dokumentiert stolz Heinz' Fortschritte. Ende Januar veröffentlichte sie beispielsweise ein Video, das den Dschungelcamp-Star beim Gehen mithilfe eines Rollators zeigt – ein Riesenfortschritt für Heinz. "Der Kampf zurück ins Leben", betitelte Annika den Clip stolz.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika, Januar 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Januar 2025

