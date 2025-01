Annika ist stolz: Heinz Hoenig kämpft sich zurück ins Leben

Für Heinz Hoenig (73) und seine Familie war 2024 ein wahrhaftig schreckliches Jahr. Nach einer Reihe medizinischer Notfälle und einem langen Aufenthalt im Krankenhaus durfte der Schauspieler im September des vergangenen Jahres endlich nach Hause. Dort wird er seither von seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) liebevoll gepflegt. Und das anscheinend mit Erfolg. Wie die ehemalige Krankenschwester nun auf Instagram zeigt, schafft Heinz es, mithilfe seines Rollators eigenständig aufzustehen und einige Schritte zu gehen. Die geteilten Aufnahmen zeigen ihn mit einem Lächeln und zaghaften Schritten durch die Küche marschieren. Seine Frau jubelt ihm zu und feuert ihn richtig an. "Der Kampf zurück ins Leben", betitelt sie den Clip.

Dieser Moment hat lange auf sich warten lassen – noch vor einigen Monaten konnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob Heinz die Klinik überhaupt wieder würde verlassen können. Für Annika ist der Erfolg also mit vielen Emotionen verknüpft. Im Video strahlt sie: "Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Ich fange gleich an zu heulen, du kannst so stolz auf dich sein." Heinz beweist damit unglaublichen Kampfgeist – an dem Annika auch nie gezweifelt hat. Gegenüber Bild schilderte sie sogar, dass sie das Palliativ-Team des Krankenhauses weggeschickt habe. Sie habe gewusst, dass ihr Ehemann die Klinik wieder verlassen würde.

Im Frühling 2024 wurde Heinz nach einer Notoperation ins Koma versetzt. Während weiterer Eingriffe wurde ihm ein Teil der Speiseröhre entfernt. Nach anstrengenden 143 Tagen auf der Intensivstation durfte der Schauspieler dann endlich nach Hause, um im Kreise seiner Familie weiter gesund zu werden. Wie er Bunte verriet, möchte er unbedingt wieder auf die Füße kommen. "Ich bin gespannt auf mein nächstes Filmangebot. Denn ich bin noch längst nicht am Ende", erzählte der "Das Boot"-Darsteller und fügte hinzu: "Ich habe immer das Gefühl, es fängt gerade erst an! Das ist mein Beruf und den will ich machen, bis ich 130 Jahre alt bin."

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Januar 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

