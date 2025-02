Bodybuilder Mark Taylor stirbt im Auto neben seinem Sohn

Die australische Sportwelt ist in Trauer. Mark Taylor, ein Bodybuilder, ist am Samstagabend im Alter von nur 50 Jahren plötzlich verstorben. Der tragische Vorfall ereignete sich, als Taylor seinen fünfjährigen Sohn zu einer Geburtstagsparty fuhr. Laut 7 News erlitt er während der Fahrt einen medizinischen Notfall, woraufhin sein Auto zum Stillstand kam. Zeugen bemerkten den zusammengesunkenen Mann und alarmierten sofort den Rettungsdienst. Trotz umfangreicher Wiederbelebungsmaßnahmen konnte der Sportler jedoch nicht mehr gerettet werden und verstarb am Unfallort. Zu diesem Zeitpunkt ist die genaue Todesursache noch unklar, allerdings soll der Muskelmann keine bekannten Vorerkrankungen gehabt haben.

Mark hinterlässt seine Frau Renée und vier Söhne im Alter von 15, 14, zehn und fünf Jahren. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte das Paar seinen vierten Hochzeitstag gefeiert. Auf Instagram häufen sich nun die Beileidsbekundungen an die Familie des Athleten. "Er war der herzlichste Mensch. Ich werde dich vermissen, Mark", schreibt ein User unter seinen letzten Post. In einem anderen Kommentar von Bodybuilder Phil Heath heißt es: "Ich fühle mich so geehrt und gesegnet, dass ich Zeit mit dir verbringen konnte. [...] Du wirst für immer fehlen. Ich werde die Zeit, die ich mit dir hatte, in Ehren halten. Bis wir uns wiedersehen, ich liebe dich, Bruder."

Neben seiner Karriere als Bodybuilder war Mark auch ein talentierter Straßenkünstler und Tätowierer. Weltweit bekannt wurde er durch eindrucksvolle Wandmalereien, die oft ikonische Sportler wie Arnold Schwarzenegger (77) und Dwayne "The Rock" Johnson (52) darstellten. Auch auf Social Media erfreuten sich seine Kunstwerke einer großen Beliebtheit.

Instagram / themeataxe Mark Taylor, Bodybuilder

Instagram / themeataxe Mark Taylor, Bodybuilder und Künstler

