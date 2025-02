Ex-GNTM-Kandidatin Vanessa Tamkan hat einen neuen Freund

Vanessa Tamkan (27) ist neu verliebt! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat schon einige Andeutungen auf eine Romanze auf Instagram gemacht, doch nun postet sie voller Stolz einige Schnappschüsse von einer Reise mit ihrem Liebsten. Auf einem der Bilder küsst die Blondine ihren neuen Partner am Strand. Dabei sind beide dick eingepackt und das Gesicht des Verehrers ist mit einem großen Herzen verdeckt. Auf einem weiteren Foto halten die beiden Händchen, während der Mystery Man Auto fährt. Zu den süßen Pärchenfotos schreibt Vanessa: "Vielleicht, ja, vielleicht ist das mein 'Für Immer'."

Um das Liebesleben der Influencerin gab es zuletzt viele Gerüchte. Bis vor Kurzem war Vanessa noch in einer Beziehung mit Christoph Zöller. Die Trennung von dem Unternehmer hatte die TV-Bekanntheit nie öffentlich bekannt gegeben, doch im Dezember tauchte erstmals ihr jetziger Freund als neuer Mann an ihrer Seite auf.

Während die Beziehungen des Models bislang nicht für die Ewigkeit hielten, gibt es einen Menschen, der immer an seiner Seite ist – Sohn Carlo. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Roman Tamkan durfte sich die Beauty 2021 über die Geburt des Kleinen freuen. Am 18. Februar feierte der Spross seinen vierten Geburtstag und die stolze Mama widmete ihm rührende Worte auf Social Media. "Ich kann dir nicht versprechen, dir für immer das schönste Leben bereiten zu können, aber ich verspreche dir, dich für immer zu lieben, für dich da zu sein und dir all das mitzugeben, was du brauchst", schrieb die TV-Bekanntheit.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan mit ihrem Partner, Februar 2025

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und ihr Freund, Februar 2025

