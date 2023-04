Was fehlt ihr? GNTM-Star Vanessa Tamkan liegt im Krankenhaus

Was ist bei Vanessa Tamkan (26) los? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin gewährt ihren Fans in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihren Alltag: Neben ihrem Leben mit Söhnchen Carlo thematisiert die stolze Mutter beispielsweise auch ihr Leben nach ihrem Ehe-Aus und ihre neue Beziehung. Doch jetzt beunruhigte sie ihre Fans mit ihren neuesten Postings: Vanessa veröffentlichte nämlich Fotos aus dem Krankenhaus...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Unternehmerin einige Aufnahmen, die sie in einem Krankenhauszimmer zeigen. "Als Erstes: Mir gehts gut!", betonte Vanessa und fügte hinzu: "Mein Körper hat in den letzten Tagen ganz schön komische Dinge gemacht und jetzt muss ich das mal alles untersuchen lassen." Was genau ihr fehlt, erklärte Vanessa bislang allerdings noch nicht.

Während der Zeit in der Klinik kann Vanessa auf die Unterstützung ihres Freundes Christoph zählen. In ihrer Story postete sie beispielsweise ein Foto, auf dem er bei ihr im Zimmer sitzt. Offenbar hat er ihr Essen ans Bett gebracht. "Und mein Freund hat kurz den Speiseplan aufgepimpt für mich", freute sich das Model.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und ihr Sohn im September 2021

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Influencerin und Unternehmerin

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und ihr Freund im Schwarzwald

