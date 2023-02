"Irgendwie Käse": Vanessa Tamkan über das GNTM-Statement

Das sagt Vanessa Tamkan (25) zu dem Statement! Am Donnerstag startete die neue Staffel Germany's next Topmodel. Im vergangenen Jahr hagelte es für die Show ordentlich Kritik, nachdem Lijana Kaggwa in einem Video davon berichtete, wie es hinter den Kulissen angeblich zugehen würde. Bisher hatte Heidi Klum nichts zu den Anschuldigungen gesagt – doch vor dem Start der ersten Folge verteidigte sie ihre Show. Ex-Kandidatin Vanessa äußerte jetzt ihre Gedanken zu dem Statement.

"Ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass es ja logisch ist, dass sie nichts von dem [...] zugeben würden", schrieb sie in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Followers, was sie zu Heidis Äußerungen sagen würde. Dennoch stehe sie nicht auf der Seite der Model-Mama. "Wie wollt ihr Material von 15 Mädels aus einer ganzen Woche in 90 Minuten verpacken? Richtig – indem ihr nur einzelne Ausschnitte zeigt, welche eben dann besonderes Gewicht bekommen", führte sie ihre Worte weiter aus. "Ich finde, Heidi ist eine richtig krasse Unternehmerin und ich feiere sie für das, was sie erreicht hat – aber dieses Statement ist halt irgendwie Käse", beendete sie ihren Standpunkt zu dem Thema.

Vanessa war in der GNTM-Staffel im Jahr 2019 dabei und galt eigentlich als eine der Favoritinnen. Doch damals musste sie Heidi enttäuschen und stieg kurz vor dem Finale aus der Show aus.

Vanessa Tamkan, Influencerin

Vanessa Tamkan im November 2020

Vanessa Tamkan, Ex-Castingshow-Teilnehmerin

