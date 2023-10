Vanessa Tamkan trauert: Schwager stirbt bei Motorradunfall

Es sind emotionale Zeilen. Die einstige GNTM-Kandidatin Vanessa Tamkan (26) ist vor allem für ihren Fashioncontent auf Social Media bekannt. Hin und wieder gibt sie aber auch Einblicke in ihr Privatleben. So zeigt sie ihre Momente mit Söhnchen Carlo oder ihre Beziehung mit dem Unternehmer Christoph Zöller. Dabei versucht sie stets offen und ehrlich mit ihren Followern zu sein. So auch jetzt: Vanessa trauert öffentlich um ihren Schwager.

Auf Instagram macht sie die traurigen Nachrichten publik, dass der Mann ihrer Schwester vor wenigen Tagen verstorben ist: "Am Freitag, dem 13. Oktober 2023, ist auf tragische Art und Weise mein Schwager, geliebter Ehemann meiner Schwester und Papa meiner beiden wundervollen Nichten ums Leben gekommen." Vanessa bittet daraufhin ihre Community um Respekt, während sie trauern. Es werde zwar etwas ruhiger auf ihrem Profil werden, trotzdem gehe das Leben für sie und ihre Liebsten weiter.

"Auch, wenn es gerade für uns alle noch nicht vorstellbar ist und es nie wieder so wird, wie es mal war", betont Vanessa. Sie sei gebrochen, versuche aber für ihre Schwester und Nichten da zu sein. Um ihm Tribut zu zollen, teilt die Influencerin Bilder ihres Schwagers und schließt ihr Posting mit rührenden Worten ab: "Danke, dass du der beste Onkel für Carlo warst. Wir vermissen dich unendlich."

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Februar 2021

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Januar 2021

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de