Vanessa Tamkan und Sohn trauern um verstorbenen Schwager

Vor rund einem Jahr erschütterte ein Todesfall Vanessa Tamkan (27) und ihre Familie: Ihr Schwager verstarb im jungen Alter von 27 Jahren bei einem tragischen Motorradunfall. Vor allem ihr Sohn Carlos leidet sehr unter dem Verlust seines Onkels, wie das Model nun in einem emotionalen Post auf Instagram teilt. "'Weißt du Mama, ich bin traurig, weil Onkel Robert nicht mehr da ist.' Diese Worte kamen gestern aus Carlos' Mund, als ich alleine mit ihm vor dem Grab stand", schreibt die Medienpersönlichkeit und teilt einige Bilder, auf denen unter anderem die Ruhestätte des Verstorbenen und ein Schnappschuss mit ihrem Sohn zu sehen ist.

"Gestern war ein unfassbar harter und anstrengender Tag. Alle Tage davor waren es auch schon. Das ganze Jahr war es", fasst Vanessa ihre Trauer in Worte und führt aus: "Kinder verstehen so viel mehr, als wir glauben. Sie spüren jegliche Emotionen, die in der Luft liegen und saugen sie auf." Von solch rührenden Worten sind nicht nur zahlreiche Fans der Influencerin überwältigt, auch YouTuberin Kisu (33) kommentiert den Beitrag mit den Worten: "Wie kann man so etwas unbeschreiblich Schmerzhaftes in so passende Worte packen?"

Robert war der Ehemann von Vanessas Schwester und zweifacher Papa. Bereits im vergangenen Jahr meldete sich die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit in den sozialen Medien und trauerte öffentlich um den verstorbenen Familienvater. "Am Freitag, dem 13. Oktober 2023, ist auf tragische Art und Weise mein Schwager, geliebter Ehemann meiner Schwester und Papa meiner beiden wundervollen Nichten ums Leben gekommen", hieß es.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan mit ihrem Sohn, Oktober 2024

Instagram / vanessa.tamkan Grabstätte von Robert, Vanessa Tamkans Schwager

