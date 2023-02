Frisch verliebt: Kommt Vanessa Tamkans Freund mit Sohn klar?

Für Vanessa Tamkan (25) steht ihr Sohn offenbar an erster Stelle. Im Dezember machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin öffentlich, dass sie nach der Trennung von ihrem Mann Roman wieder in festen Händen ist. Doch wie kommt ihr neuer Freund mit ihrem Sohn Carlo klar? Die Influencerin plauderte nun in ihrer Instagram-Story aus: "Ich denke, es ist logisch, dass es für mich absolute Grundvoraussetzung für die Beziehung war."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de