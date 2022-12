Nach Scheidung: Vanessa Tamkan ist wieder frisch verliebt!

Vanessa Tamkan (25) ist nicht mehr Single! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte im August überraschend ihr Ehe-Aus verkündet. Die Beauty war rund sieben Jahre mit Roman Tamkan zusammen. Zunächst schien es, dass bei dem Ex-Paar kein Rosenkrieg anstehe. Doch vor einigen Tagen gab die Mutter eines Sohnes bekannt, dass die Trennung nicht friedlich ablaufe. Jetzt hat sie aber einen Grund zur Freude: Vanessa ist wieder verliebt!

Die tollen Neuigkeiten verkündete die 25-Jährige via Instagram: Vanessa teilte einen Clip, auf dem sie mit ihrem neuen Partner zu sehen ist. Die Turteltauben schmusen miteinander und lächeln glücklich in die Kamera. Bei wem genau es sich um ihren Freund handelt, ist bisher unbekannt. Sicher ist jedenfalls, dass Vanessa auf Wolke sieben schwebt, wie ihre romantische Liebeserklärung zeigt: "Und mitten in meinem Chaos kamst du."

Bereits nach dem Liebes-Aus hatte die Unternehmerin betont, dass die Trennung schon seit Längerem ein Thema gewesen sei und hatte sich ihrer Community gegenüber zuversichtlich gezeigt. "Das Leben geht für alle weiter – und so geht es auch hier ganz normal weiter", schrieb Vanessa in ihrer Instagram-Story.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan mit ihrem Freund

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan mit ihrem Freund im Dezember 2022

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

