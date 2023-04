Nach Klinikaufenthalt: Wie geht es Vanessa Tamkan jetzt?

Was fehlt Vanessa Tamkan (26)? Ihren Fans gibt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gerne private Einblicke auf Social Media. Sie zeigt ihren Mama-Alltag mit Sohn Carlo und gab auch zu, dass die Scheidung mit Roman Tamkan nicht gerade friedlich ablief. Inzwischen ist sie wieder glücklich vergeben und ihr neuer Freund soll sich bestens mit ihrem Nachwuchs verstehen. Doch vor wenigen Wochen versetzte sie ihre Follower in große Sorge: Sie teilte Fotos aus dem Krankenhaus und klagte über zahlreiche Symptome. Nun gibt Vanessa ein Update zu ihrem Wohlbefinden!

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollten ihre Follower wissen: "Geht es dir wieder besser? Konnten die Ärzte dir helfen?" Über ihren aktuellen Zustand gibt sie Entwarnung: "Mir gehts definitiv besser, ja, und ich hatte auch nicht mehr diese extremen Symptome." Doch der Grund für ihre gesundheitlichen Probleme sei noch immer unklar. Auf Nachfrage eines Fans schließt sie ihre Brustimplantate als Verursacher aus. "Hier wird gerade eher nach meinen Hormonen, Schilddrüse und Herz-Kreislauf geschaut. Ich bekomme nächste Woche noch mal ein Langzeit-EKG", erklärt sie.

Da scheint das Model wohl noch einige Arztbesuche vor sich zu haben, um den Grund für seine Beschwerden zu finden. Dabei ist ihr Freund Christoph natürlich unterstützend an ihrer Seite. Er hatte ihr während des Klinikaufenthalts Gesellschaft geleistet und ihr sogar Essen ans Bett gebracht. Die letzten Tage verbrachte das Paar in Hamburg, wo die Beauty leider erneut von körperlichem Unwohlsein geplagt wurde. Ihre Diagnose: Eine leichte Lebensmittelvergiftung, ausgelöst von einem Milchreis to go.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Influencerin und Unternehmerin

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und ihr Freund im Schwarzwald

