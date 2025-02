Heinz Hoenig bekommt frischen Haarschnitt von Ehefrau Annika

Heinz Hoenig (73) wird zu Hause bestens umsorgt. Nachdem der "Das Boot"-Darsteller im vergangenen Jahr mehrere Operationen durchmachen musste, erholt er sich bei seiner Familie. Seine Ehefrau Annika (39) teilt nun einen Clip auf Instagram, in dem sie ihrem Liebsten die Haare schneidet. Wie ein Profi rasiert die gelernte Krankenschwester dem Schauspieler darin eine adrette Frisur und albert mit ihrem Mann herum. Als sie ihr Werk vollendet, schwärmt Annika: "Du siehst so schön aus, Schatz!"

Die Pflegedienstleiterin und der Filmstar kennen sich schon seit knapp 13 Jahren und traten 2019 vor den Traualtar. Ungefähr seit diesem Zeitpunkt kümmert sich Annika auch um das Haarstyling ihres Mannes. "Seitdem wir uns lieben gelernt haben, also ungefähr seit sechs Jahren, schneide ich ihm die Haare und er war bis jetzt auch immer zufrieden", verrät die Blondine ihren Followern im Netz und scherzt: "Falls es mal irgendwo schiefgeht, sage ich immer: 'Ja, Schatz, du bist halt ein Mann mit Ecken und Kanten.'"

Durch Annikas berufliche Ausbildung ist sie in der Lage, die Pflege des 73-Jährigen zu übernehmen. Allerdings beansprucht dies mehr Zeit, als viele Fans vielleicht vermuten. "Also das kann ich so genau gar nicht sagen, denn ich zähle natürlich nicht die Minuten am Tag. Aber so grundsätzlich sind das schon so ungefähr um die zehn Stunden pro Tag", berichtete die 39-Jährige vor wenigen Tagen auf Social Media.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Februar 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig mit ihren Kindern

