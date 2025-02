Jimi Blue Ochsenknecht beschenkte Natascha am Valentinstag

Im Hause Ochsenknecht hing längere Zeit der Haussegen schief: Zwischen Sohn Jimi Blue (33) und seiner Mutter Natascha (60) herrschte über mehrere Monate Funkstille. Vor wenigen Wochen hat sich das zerstrittene Mutter-Sohn-Duo jedoch wieder angenähert. Die neugewonnene Harmonie untermauert Natascha nun auch mit ihrer neuesten Instagram-Story. In einem Clip präsentiert sie stolz die bunten Blumen, die ihr Sohn ihr nachträglich zum Valentinstag geschenkt hat. Auch eine kleine Karte war dabei. "Liebe Mama, ich wünsche dir nur das Beste zum Valentinstag. Danke, dass es dich gibt, dein Jimi", heißt es in dem Brief.

Über die süße Botschaft scheint sich die 60-Jährige sichtlich zu freuen. Wie genau sie derzeit zu ihrem Sohn steht, gibt sie jedoch nicht preis. "Das lassen wir jetzt mal so stehen, oder?", entgegnet sie vielsagend. Warum es zu dem Zerwürfnis zwischen Jimi und seiner Familie kam, ist ebenfalls nicht detailliert bekannt. Gerüchten zufolge soll seine Ex-Verlobte Laura Marie Geissler (26) ihre Finger mit im Spiel gehabt haben. Auch sein YouTube-Video, in dem er sich selbst als "unfreiwilligen Erzeuger" seiner Tochter Snow (3) bezeichnete, sei wohl ein Streitthema gewesen.

Natascha sprach bereits in der Vergangenheit offen darüber, wie sehr sie die Funkstille belastete. Im "Hoppe Hoppe Scheitern"-Podcast fand das Model vor im vergangenen Jahr ehrliche Worte. "Du gibst deinen Kindern das Beste auf den Weg, es läuft alles super und auf einmal kommt der Tag, wo du denkst: Was geht ab?", gestand sie und fügte emotional hinzu: "Du vergießt Tränen und bist traurig und es geht dir scheiße." Schon damals habe sie jedoch immer an eine Versöhnung geglaubt. Sie war sich sicher: "Irgendwann wird der Tag kommen, an dem sich dann vielleicht wieder ein Schalter umlegt, und dann ist er wieder der Alte."

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue Ochsenknechts Blumenstrauß für seine Mutter Natascha Ochsenknecht

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht, 2013

