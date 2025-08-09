Raúl Richter findet Rechtsdrama um Jimi "unverhältnismäßig"

Raúl Richter (38) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) sind bei Villa der Versuchung ein Herz und eine Seele. Privat sieht es bei dem Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) aktuell allerdings weniger rosig aus – in den vergangenen Wochen machte er mit einer Verhaftung Schlagzeilen. Jetzt verrät Raúl im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast, wie er über die Geschehnisse denkt. "Wenn man über die Stränge geschlagen hat, sollte man dafür auch gerade stehen", macht der Schauspieler deutlich, gibt jedoch zu bedenken: "Ich fand es nur unverhältnismäßig, da jemanden gleich zwei, drei Wochen einzubuchten, durch ganz Deutschland fahren zu lassen auf unsere Steuergeldkosten und in Österreich angekommen wird er am selben Tag freigelassen."

Raúl stempelt Jimis Zwist mit dem Gesetz mit den Worten "blöd gelaufen" ab. Seiner Freundschaft zu dem "Die Wilden Kerle"-Star tut die Situation demnach keinen Abbruch. Raúl stellt klar, dass er weiterhin viele Werte mit ihm teilt. In der Show bildeten die beiden ein erfolgreiches Duo und gingen gemeinsam gegen den maßlosen Konsum ihrer Co-Stars vor. "Wir waren da echt auf einer Wellenlänge", betont Raúl.

Doch wie geht es jetzt mit Jimi weiter? Nach seiner Freilassung verbringt er aktuell Zeit bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) in der Steiermark. Dank eines Eilverfahrens wird er schon am 22. August vor Gericht erwartet. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft. Ausgelöst wurde dieses Verfahren durch eine geprellte Rechnung in einem Vier-Sterne-Hotel bei Kitzbühel. Nachdem der 33-Jährige jahrelang auf Schreiben der Justiz nicht reagiert hatte, wurde er im Juni mit einem Europäischen Haftbefehl am Hamburger Flughafen verhaftet.

ActionPress, Getty Images Collage: Raúl Richter, Jimi Blue Ochsenknecht

Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Ex-Kinderstar

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Realitystar