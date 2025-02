P. Diddys Ex Cassie verkündet dritte Schwangerschaft im Netz

Cassie Ventura (38) hat über Instagram freudige Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Sängerin erwartet ihr drittes Kind. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram posierte sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Frankie und Sunny und setzte als Bildunterschrift lediglich: "Nummer drei." Die Ex-Partnerin von Rapper P. Diddy (55) freut sich auf weiteren Nachwuchs in ihrer Familie, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Alex Fine gegründet hat. Weitere Details zur Schwangerschaft behält das Paar aber wohl erst einmal für sich.

Cassie ist seit August 2019 mit dem Fitnesstrainer verheiratet. Ihre erste Tochter Frankie wurde nur wenige Monate nach der Hochzeit geboren, während ihre zweite Tochter Sunny im März 2021 das Licht der Welt erblickte. Die freudigen Babynews kommen nur wenige Monate, nachdem Cassie den öffentlichen Fokus wegen ihrer ehemaligen Beziehung zu Diddy auf sich gezogen hatte. In einer Klage beschuldigte sie den Musikmogul der körperlichen und sexuellen Gewalt, was letztendlich zu seiner Verhaftung führte. Das einstige Paar hatte zwischen 2007 und 2018 eine turbulente Beziehung geführt.

Dass Cassie heute auf so viel Unterstützung zählen kann, ist für sie ein großer Schritt in ihrer Heilung. In einem Interview erklärte sie erst kürzlich, dass der Weg zur emotionalen Genesung lang und herausfordernd sei. Mit Alex und ihren Kindern scheint sie jedoch ihren Lebensweg neu geordnet zu haben. Die 2006 mit dem Hit "Me & U" bekannt gewordene Musikerin hält sich mittlerweile privat eher zurück und widmet sich vor allem ihrer kleinen Familie. "Die Liebe und Unterstützung von allen um mich herum waren die größte Hilfe, um wieder zu mir selbst zu finden", schrieb sie dazu auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / cassie Cassie Ventura und ihr Partner Alex Fine

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura, Sängerin

Anzeige Anzeige