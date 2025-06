Neue SMS-Beweise untermauern P. Diddys Streit mit Cassie

Nach neuesten Entwicklungen im Prozess gegen Sean P. Diddy (55) Combs wurden nun Textnachrichten zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin Cassie Ventura (38) als Beweismittel vor Gericht eingeführt. Während ihrer langjährigen Beziehung, die von 2007 bis 2018 andauerte, schrieb Cassie in einer Nachricht laut TMZ: "Um ehrlich zu sein, behandelst du mich wie eine Prostituierte." Diese Worte seien eine Reaktion auf das Verhalten des Rappers während ihrer turbulenten Verbindung gewesen, so die Anklage. In seiner Antwort habe P. Diddy lediglich mit einem "Wow" reagiert. Der Prozess, der Mitte Mai begann, konzentriert sich auf Vorwürfe von Missbrauch, Drogen und anderen schwerwiegenden Anschuldigungen.

Weitere Textnachrichten zeigten einen Austausch aus dem Jahr 2017, als Cassie schrieb: "Das ist keine Liebe. Das ist Besitz. Ich habe eine blutende Wunde." Diddys Verteidigung betonte jedoch, dass die Staatsanwälte die Nachrichten nicht im vollständigen Kontext zitieren und warf ihnen vor, damit ein verzerrtes Bild der Beziehung zu zeichnen. Nachdem das Gericht die Sitzung unterbrach, wurde der Jury schließlich eine weitere Nachricht gezeigt, in der Cassie über ihre Gefühle zu den sogenannten "Freak-Off"-Partys schrieb: "Ich liebe unsere FOs, wenn wir es beide wollen." Cassie, die in der Vergangenheit mehrfach über Gewaltausbrüche und Manipulation durch Diddy ausgesagt hat, sieht sich im Verfahren mit Fragen zu weiteren intimen und teils verstörenden Aspekten ihrer gemeinsamen Zeit konfrontiert.

Cassie hatte bereits im November 2023 eine Klage gegen den Musiker eingereicht, die jedoch kurz darauf beigelegt wurde. Deadline zufolge flossen dafür hohe Summen. Während ihrer Zeit als Paar galt die Beziehung zwischen dem Bad Boy Records-Gründer und der Sängerin als toxisch und eskalierte mehrfach. Cassie schilderte wohl vor Gericht, wie Diddy Situationen ins Extrem trieb, unter anderem durch die Organisation von "Freak-Off"-Zusammenkünften, bei denen sie eine Rolle spielen musste. Die schockierenden Textnachrichten unterstreichen jedoch einmal mehr, wie intensiv und voller Konflikte die damalige Beziehung gewesen sein muss.

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

Getty Images Cassie im November 2017

