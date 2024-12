Cassie bot P. Diddy vor Missbrauchsklage einen Vergleich an

Sängerin Cassie (38) macht ihrem Ex-Freund P. Diddy (55) schwere Vorwürfe. In einer eingereichten Klage beschuldigt sie den Rapper des sexuellen Missbrauchs und der Gewalt. Bevor die Musikerin ihren früheren Partner verklagte und dies zu einem öffentlich diskutierten Thema wurde, hatte sie ihm jedoch ein Angebot unterbreitet. Das behauptet Anwalt und Rechtskommentator Donte Mills im Podcast "The Rise and Fall of Diddy on Law & Crime": "Sie kam zu ihm, bevor sie eine Klage einreichte und sagte: 'Ich glaube, dass du mir Unrecht getan hast.' Sie hat ihm die Möglichkeit gegeben, den Fall zu regeln, bevor sie ihn vor Gericht gebracht hat."

Der Jurist habe angeblich Insiderwissen, was den Fall von Cassie und Diddy sowie die Konversationen zwischen den Rechtsvertretern der beiden Musiker betrifft. "Ich weiß, dass sowohl die Anwälte von Sean Combs als auch die Anwälte von Cassie im Gespräch waren, um zu sehen, ob sie den Rechtsstreit beilegen können", meint der Kommentator und erklärt im Podcast: "Sie waren aber nicht in der Lage dazu und die Vergleichsverhandlungen sind gescheitert."

Cassie, mit bürgerlichem Namen Casandra Ventura, und Diddy galten über ein Jahrzehnt als Traumpaar der Musikbranche. Die Sängerin wurde mit ihrem Hit "Me & U" bekannt, den Diddy produzierte, und stand bei seinem Label unter Vertrag. Ihre Beziehung war häufig Thema in den Medien, doch hielten sie ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit raus. Nach ihrer Trennung im Jahr 2018 fand Cassie ihr Glück mit dem Personal Trainer Alex Fine, mit dem sie verheiratet ist und zwei Kinder hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie und P. Diddy in London im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / cassie Cassie und Alex Fine mit ihrer Tochter, Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige