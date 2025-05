Serienende: "Das Rad der Zeit" erhält keine vierte Staffel

Die Fantasy-Serie "Das Rad der Zeit" wird von Amazon Prime Video nach der dritten Staffel nicht fortgesetzt. Diese Entscheidung beruht laut Deadline vor allem auf finanziellen Überlegungen, da sich die aufwendige Produktion trotz des verbesserten Zuschauerfeedbacks nicht ausreichend rentiert. Obwohl die Serie auf der beliebten Buchreihe von Robert Jordan basiert und in der letzten Staffel die besten Bewertungen seit dem Start der Show erhielt, findet das Abenteuer um Rand al'Thor und seine Gefährten nun ein abruptes Ende.

Die dritte Staffel endete mit zahlreichen offenen Handlungssträngen, die noch Potenzial für spannende Entwicklungen geboten hätten. Neben der Anerkennung von Rand al'Thor als Car’a’carn, die in den Büchern zur Vereinigung der Aiel führt, bleiben viele Ereignisse und Charakterentwicklungen unerzählt. Während Showrunner Rafe Judkins ursprünglich sechs oder sieben Staffeln plante, bleibt den Fans nun nur die Hoffnung, dass ein anderer Streamingdienst die Produktion übernimmt. Doch die hohen Kosten und die Tatsache, dass es sich um eine Amazon-Originalproduktion handelt, erschweren eine solche Übernahme.

In der Vergangenheit äußerten sich Darsteller wie Josha Stradowski und Daniel Henney (45) noch optimistisch über eine Fortsetzung der Serie. Besonders die dritte Staffel, die nach Ansicht vieler Fans die Magie von "Das Rad der Zeit" am besten eingefangen hatte, sorgte erneut für Begeisterung. Trotz der jüngsten Entwicklungen können sich Fans weiterhin an der umfangreichen Buchvorlage erfreuen, die mit 14 Bänden reichlich Material bietet. Rosamund Pike (46), die Moiraine Damodred in der Serie verkörperte, hatte zuvor in Interviews ihre Begeisterung für das Projekt betont und die Tiefe der Charaktere hervorgehoben. Die Schauspielerin ist unter anderem für ihre Wandlungsfähigkeit bekannt, die sie in der Serie eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Getty Images Die Darsteller von "Das Rad der Zeit" bei der The Prime Experience, 2022

Getty Images Daniel Henney bei der "Das Rad der Zeit"-Premiere in London im November 2021

