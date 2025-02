Fans in Sorge: YouTuber LetsHugo gibt Gesundheits-Update

Der Social-Media-Star Hugo Goedert, besser bekannt als LetsHugo, hat sich nach mehreren Wochen der Funkstille mit einem Gesundheits-Update zurückgemeldet. In seiner Instagram-Story sprach der 21-Jährige über die anhaltenden Probleme sowohl mit seiner physischen als auch psychischen Gesundheit. Optimistisch erklärte Hugo: "Mir geht es auf jeden Fall gesundheitlich besser, mental geht es mir auch besser." Trotzdem räumte der YouTuber, der über eine Million Follower auf Twitch hat, ein, dass er sich noch nicht vollständig erholt habe und weiterhin daran arbeite, seinen Zustand zu verbessern.

Bereits im Januar hatte Hugo in einem Twitch-Stream über mentale Probleme wie Stress und möglicherweise einen Burn-out gesprochen. Damals zog er sich auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurück und kündigte an, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Der Streamer berichtete in seiner neuen Instagram-Story auch davon, in einem Snowpark bei einem Vorwärtssalto auf ein Luftkissen gestürzt zu sein, was ihn körperlich zurückgeworfen habe. "Ich war eine Woche todeskrank und habe bis heute noch Schmerzen", erklärte er.

Schon das frühzeitige Ausscheiden von Hugo aus dem Outdoor-Projekt 7 vs. Wild im vergangenen Jahr wurde von gesundheitlichen Problemen überschattet. Während der Teilnahme klagte er zunehmend über Schmerzen und musste das Experiment letztlich abbrechen. In seiner aktuellen Story sprach Hugo zudem über seine Sorgen, zu lange offline zu sein. Er befürchte, dass seine Community ihn irgendwann vergessen würde – ein Gedanke, der ihn zusätzlich belastet habe. Deshalb versicherte er seinen Followern abschließend: "Ich melde mich wieder öfter!"

Instagram / letshugo LetsHugo im Mai 2024

Instagram / letshugo LetsHugo, deutscher Twitch-Streamer

