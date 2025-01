Mentaler Tiefpunkt: LetsHugo befürchtet, Burn-out zu haben

LetsHugo gehört zur deutschen Twitch-Elite – und dabei ist der Streamer gerade einmal 21 Jahre jung. Aktuell geht es ihm trotz seiner Erfolge offenbar alles andere als gut: Tatsächlich hat Hugo sogar Angst, an einem Burn-out zu leiden. In einem Twitch-Stream erzählt der gebürtige Luxemburger seinen Fans offen von seinen mentalen Problemen. "Ich bin mental gerade, als würdet ihr eine Glasflasche auf den Boden schmeißen. Ich habe sehr viel Stress aktuell", meint er und ergänzt sichtlich niedergeschlagen: "Ich glaube, ich habe einen Burn-out. Ich bin am Arsch." Das Problem sei dabei gar nicht seine Arbeit als Streamer an sich, sondern viel eher die Planung und Postproduktion seiner Streams. Die Vorbereitung setze ihn immens unter Druck.

Zudem lässt Hugo durchblicken, dass er auch privat mit einigen Hürden konfrontiert ist. Zwar geht er hier nicht ins Detail, gibt aber zu: "Mein Leben ist tot gerade. 2025 startet gar nicht gut für mich." Um ein wenig zur Ruhe zu kommen, hat der ehemalige 7 vs. Wild-Teilnehmer nun beschlossen, seine Wahlheimat, die portugiesische Insel Madeira, erst einmal hinter sich zu lassen. Er plant eine Reise nach Japan, wo er abschalten will. Mit dem Streamen pausieren will er aber nicht: Hugo verspricht seiner Community, sich auch auf Reisen zu melden und vielleicht mal abends aus einem Internetcafé zu streamen. Zudem sind die Kollegen Rohat, Sidney Eweka und Niklas Wilson zurzeit ebenfalls in Japan und der Content Creator vereinbarte direkt ein Treffen mit ihnen.

Es ist allerdings nicht ganz verwunderlich, dass Hugo ausgelaugt scheint. Er fing schon in seiner Jugend an zu streamen, brach angeblich sogar die Schule ab. In seiner Anfangszeit ging er fast täglich live und das für mehrere Stunden – auch heute sitzt er mehrfach die Woche vor der Kamera. Den Druck der Branche hatte er schon im vergangenen Sommer zu spüren bekommen: Wie er seinen Fans damals mitteilte, zwinge sein mentaler Zustand ihn zu einer Pause. Zwar sprach er damals nicht über die genauen Hintergründe, gab aber zu, sich Hilfe bei einem Therapeuten suchen zu wollen. In Sachen Burn-out ist Hugo in der Webszene nicht allein – auch YouTuber Rezo (32) und Influencer Joey's Jungle (29) thematisierten ihre psychischen Probleme schon öffentlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / letshugo LetsHugo, deutscher Twitch-Streamer

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Rezo auf der Fachmesse für digitales Marketing & Werbung 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Hugo trotz seiner Auszeit streamen will? Hm, etwas fahrlässig, vielleicht sollte er sich lieber eine richtige Auszeit nehmen. Wenn er das Gefühl hat, dass das gut für ihn ist, ist es wohl das Richtige. Ergebnis anzeigen