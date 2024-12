YouTuber LetsHugo hadert mit seinem Abbruch bei "7 vs. Wild"

Bei 7 vs. Wild stellte sich der Streamer LetsHugo einer der wohl härtesten Herausforderungen, die das deutsche Reality-TV zu bieten hat: 14 Tage Überleben in den Bergen Neuseelands, ausgesetzt mit sechs Gleichgesinnten. In Folge neun war für Hugo das Abenteuer dann aber vorbei: Aufgrund von gesundheitlichen Problemen musste der 21-Jährige das Abenteuer abbrechen. Die Entscheidung für den Exit wurde ihm von seinem Körper abgenommen, trotzdem hadert der YouTuber damit, dass er nicht bis zum Ende dabei sein konnte. In einem Video auf der offiziellen Instagram-Seite der Show wurde ihm nach seinem Abbruch die Frage gestellt, ob er froh sei, dass er es hinter sich habe. "Ja schon, aber ich finde es auch scheiße, dass ich raus bin", gibt er zu.

Hugo sei nicht besonders stolz auf seine Leistung. Dennoch weiß die Internet-Bekanntheit, dass es an diesem Punkt keine Option gewesen wäre, weiterzukämpfen. "Es war schon die richtige Entscheidung", erklärt er und fügt hinzu: "Mir wäre es auf jeden Fall nicht besser gegangen am nächsten Morgen. Es war auch im Krankenhaus immer noch schlimm." Auch wenn er mit sich selbst wegen seines Exits relativ hart ins Gericht geht, stünde seine Community wohl voll und ganz hinter ihm. "Ich finde, Hugo kann definitiv stolz auf sich sein. Meiner Meinung nach hat er das richtig gut gemeistert, obwohl er ja bereits in den ersten Tagen Probleme hatte", schickt ihm nicht nur ein Fan aufmunternde Worte.

Mitten in einer frostigen Nacht bei -2 Grad Celsius brach der Twitch-Star vor Erschöpfung und Schmerzen zusammen. Mit dem Drücken des Code Red wurde direkt ein Notrufsignal an das Organisationsteam gesendet und die Rettungsaktion nahm ihren Lauf. Im Krankenhaus angekommen, ergab sich folgende Diagnose: Hugo war dehydriert und hatte stark erhöhte Leberwerte. Zusätzlich war der Kandidat bereits seit Tagen erkältet und erlitt in der Nacht eine Panikattacke. Als jüngster Teilnehmer der diesjährigen Staffel war er der zweite Kandidat, der das Survival-Experiment abbrach.

Instagram / letshugo LetsHugo, deutscher Twitch-Streamer

Instagram / letshugo Flying Uwe und LetsHugo

