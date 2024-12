Fanboy-Moment: LetsHugo trifft auf YouTube-Ikone MrBeast

Diesen Moment wird LetsHugo so schnell nicht vergessen. Vor wenigen Tagen reiste der Streamer nach Hollywood – und bekam dort einen ikonischen Moment geschenkt. Er war nämlich zu Gast bei der Premiere von der neuen Spielshow "Beast Games", erfunden von niemand Geringerem als MrBeast (26), einem der erfolgreichsten YouTuber überhaupt. Als wäre das nicht genug, durfte Hugo sein Idol vorher sogar noch persönlich treffen – und war sichtlich nervös. In einem Twitch-Stream zeigt sich der Webstar mit vor die Augen gezogener Cap. Als er sie abnimmt, steht MrBeast, der eigentlich Jimmy Donaldson heißt, lachend vor ihm. Hugo kann sein Glück kaum fassen: "Ich schaue immer deine Videos, ich habe alle deine Videos gesehen – das ist verrückt!"

MrBeast weiß zwar nicht genau, wen er vor sich hat, weil er zugibt, nicht so oft Streams zu schauen, auch keine Deutschen. Aber Hugos Freude steckt ihn an – genau wie den Chat. "Der Chat dreht durch", lacht der US-Amerikaner. Die Begeisterung spiegelt sich auch in den Kommentaren unter Hugos Instagram-Post wider. Dort überschlagen die Fans sich vor Begeisterung. "Bestes Crossover gesichert", meint ein User in Hinblick auf die gleichnamige Kategorie der Stream Awards. Ein anderer schreibt: "Das ist krass, Hugo trifft MrBeast!"

Und tatsächlich ist Hugos Treffen mit MrBeast etwas Besonderes, denn der YouTuber gilt als Ikone in der Szene. Seine neuen "Beast Games" sollen nun auch das TV umkrempeln. Es handelt sich um eine Gameshow der Superlative: 1.000 Teilnehmer kämpfen um satte 4,8 Millionen Euro. Ein echter Rekord, denn es handelt sich nicht nur um die größte Teilnehmerzahl, sondern auch um die höchste Gewinnsumme, die es je in einer Spielshow gab. Aber auch Hugo kletterte in den vergangenen Monaten die Karriereleiter steil hoch. Auf Twitch konnte der Luxemburger mittlerweile etwa 1 Million Follower sammeln und begeistert diese in seinen regelmäßigen Streams mit seiner lustig verpeilten Art. In diesem Jahr durfte er in der Survival-Show 7 vs. Wild auch sein Durchhaltevermögen unter Beweis stellen.

Anzeige Anzeige

Instagram / letshugo LetsHugo im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mrbeast MrBeast präsentiert seine neue Show

Anzeige Anzeige

Anzeige