Fans gespalten: LetsHugo wegen Livestream im Auto geblitzt

Twitch-Star Hugo Goedert, besser bekannt als LetsHugo, hat mit einer Autofahrt während eines Twitch-Livestreams die Aufmerksamkeit auf sich gezogen – allerdings nicht im positiven Sinne. Der Vorfall ereignete sich, als der Influencer mit einem Kollegen auf einer deutschen Autobahn unterwegs war. Dabei wurde Hugo mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h geblitzt, obwohl in diesem Bereich nur 100 km/h erlaubt waren. Abgelenkt durch das Gespräch mit seinem Streaming-Partner und die Interaktion mit seinen Zuschauern, bemerkte er den Blitzer zu spät. Trotz der Nutzung einer Blitzer-App, die eigentlich vor solchen Kontrollen warnen soll, kam es zu dem Regelverstoß.

Die Reaktionen auf den Vorfall könnten kaum unterschiedlicher sein: Einige Fans nahmen die Situation mit Humor, andere hingegen forderten mehr Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr – insbesondere von einer öffentlichen Person wie LetsHugo. Ein Nutzer kommentierte: "Einfach mal auf die Schilder achten und nicht so eine Show abziehen." Doch auch Stimmen, die Verständnis äußerten, wurden laut. So merkten einige an, dass viele Autofahrer ähnliche Verkehrsverstöße begehen, ohne dabei im Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stehen. Eine zusätzliche Debatte entflammte um die genutzte Blitzer-App, deren Nutzung während der Fahrt in Deutschland als Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gilt.

Doch nicht nur der Vorfall auf der Autobahn sorgte kürzlich für Schlagzeilen. Vor zwei Monaten hatte Hugo mit einem ehrlichen Update zu seiner Gesundheit die Öffentlichkeit bewegt. Auf Instagram sprach der Streamer offen über seine gesundheitlichen Herausforderungen: "Ich bin mental gerade, als würdet ihr eine Glasflasche auf den Boden schmeißen. [...] Ich glaube, ich habe einen Burn-out." Für diese Ehrlichkeit erntete er von seiner Community viel Zuspruch und Bewunderung. Rund einen Monat später meldete er sich erneut auf der Internetplattform und berichtete schon von einer deutlichen Verbesserung seines Gesundheitszustandes.

Instagram / letshugo LetsHugo posiert

Instagram / letshugo LetsHugo im Mai 2024

