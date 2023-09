Hungerstreik: Luis Rubiales' Mutter aus der Klinik entlassen

Luis Rubiales (46) dürfte wohl aufatmen können! Nachdem der spanische Verbandspräsident nach dem Finale der Frauen-WM in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso (33) auf den Mund geküsst hatte, hagelte es von allen Seiten Kritik. Nach der Suspendierung trat seine Mutter Ángeles Béjar in einen Hungerstreik. Nach wenigen Tagen musste sie allerdings in ein Krankenhaus gebracht werden. Doch jetzt wurde Luis' Mutter wieder entlassen.

Wie unter anderem People Magazine berichtet, wurde Ángeles mittlerweile wieder aus der Klinik Santa Ana in Motril entlassen. Zuvor hatte sie drei Tage lang nichts mehr gegessen, als Reaktion auf die Kritik an ihrem Sohn. Wie es der Mutter des spanischen Fußballpräsidenten jetzt geht, ist noch unklar.

Besonders die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen hätten Ángeles zu schaffen gemacht. "Es ist wegen der Hitze und allem. Sie hatte geschwollene Füße und war erschöpft – auch nervös", erklärte der Priester des Ortes Motril in Spanien, in dem die Seniorin in der Klinik gewesen war.

Getty Images Luis Rubiales im Juni 2018

Getty Images Luis Rubiales, Oktober 2022

Getty Images Luis Rubiales, Oktober 2022

